В честь "легенды"? Какое украинское имя точно вызовет ностальгическую улыбку

Такое имя имеет только один человек в Украине

В Украине есть немало странных и интересных фамилий, но иногда встречаются и не менее уникальные имена, среди которых Нокия. Оно созвучно с легендарным телефоном Nokia.

Как свидетельствуют данные портала "Рідні", это имя носит всего один человек в Украине. Живет украинец с таким именем в Донецкой области.

Достоверно определить происхождение этого имени невозможно. Ведь оно вполне может быть новым, то есть человек или сам его придумал и документально оформил, или родители так назвали ребенка.

Имя Нокия в Украине

Интересно, что само название Нокия имеет финское происхождение, вернее даже географическое. Ведь в Финляндии есть река Нокианьоки (Nokianjoki), город Нокия (Nokia). Также есть и древний термин nokia, что означает "куница" или "темный мех".

Выходит, что имя Нокия вполне может иметь топонимическое происхождение или образованное от прозвища.

Для справки

Nokia — финский бренд, который был крупнейшим в мире поставщиком мобильных телефонов. Он известен своей надежной, проверенной временем продукцией. Многие до сих пор вспоминают свои первые "нокиа", которые почти невозможно было сломать. Именно благодаря этому они стали легендарными.

Телефон Нокиа

Ранее "Телеграф" рассказывал, как звучат умирающие забавные украинские фамилии.