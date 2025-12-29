Скандал с "туалетной схемой": НАБУ готовит подозрение бывшему топ-чиновнику Киева

Суть "туалетной схемы" — незаконное завладение землей из-за фиктивных объектов недвижимости, убытки для Киева — на миллионы

Бывший секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко в скором времени может получить подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он — фигурант в расследовании коррупционных схем по завладению недвижимостью в Киеве.

Что нужно знать:

НАБУ и САП расследуют масштабное земельное коррупционное дело "Чистый город"

Бывшему секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко могут объявить подозрение

Следствие рассматривает его как соорганизатора или возможного свидетеля против организаторов

Источники "Телеграфа" в юридических кругах сообщают, что вскоре Бондаренко должен получить подозрение, и таким образом предстанет перед выбором — либо судиться и, возможно, получить реальный срок как соорганизатор, либо пойти на соглашение со следствием и дать показания об экс-нардепе Артуре Палатном и экс-депутате Киевского горсовета Денисе Комарницком.

Владимир Бондаренко

Кратко о сути дела

НАБУ и САП в рамках дела "Чистый город" расследуют масштабную земельную коррупционную схему в Киеве, в рамках которой из-за фиктивных зданий ("туалетная схема") пытались незаконно завладеть земельными участками общины. Суть схемы заключалась в регистрации вымышленных или примитивных сооружений на подставных лиц, после чего подконтрольные компании требовали выделения земли "для их обслуживания". Потенциальный ущерб Киеву оценивается более чем в 19,5 млн грн.

Денис Комарницкий

Денис Комарницкий

Ключевой фигурой дела следствие считает экс-депутата Киевсовета и бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют фактическим руководителем организации. По данным НАБУ, схема действовала при участии чиновников КГГА и депутатов Киевсовета, в том числе председателя земельной комиссии. Комарницкому объявлено подозрение, его объявили в розыск, а впоследствии стало известно, что он нелегально выехал за границу при содействии стражей порядка, которые для этого даже использовали авто с надписью "Груз 200". В ноябре Комарницкому также заочно сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 12 млн грн.

Именно с Комарницким, по данным расследования Bihus.info, Бондаренко и глава земельной комиссии Михаил Терентьев решали, за какие вопросы будут голосовать на сессии горсовета столицы по поводу застройщиков.

Артур Палатный

Артур Палатный

По данным расследователей, экс-нардеп Артур Палатный — глава исполкома партии "УДАР" и близкий соратник и кум Виталия Кличко — якобы играл роль теневого куратора земельных сделок в Киеве. Его называют "неформальным арбитром" под псевдонимами "город" или "Г", к которому апеллировали участники схем, в частности Денис Комарницкий, для согласования решений, распределения влияния и доходов. Формально не занимая должности в КГГА, Палатный, по версии журналистов, мог контролировать ключевые процессы в земельной сфере столицы. 26 февраля Высший антикоррупционный суд арестовал мобильный телефон Артура Палатного, признав его доказательством по делу Комарницкого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что может идти речь о сотнях подобных сделок по "туалетной схеме". У общественного совета при КГГА есть предложения, как определить подозрительные соглашения.