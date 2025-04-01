"Туалетные схемы" стали возможными благодаря одной лазейке: секретарь Киевсовета рассказал о результатах аудита

Сколько решений по земельным вопросам принял Киевсовет

Так называемые "туалетные схемы", которые в последнее время обсуждают из-за дела "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого, стали возможны из-за лазейки в законодательстве. При этом аудит уже нашел десятки решений Киевсовета по земельным вопросам, к которым возникают вопросы.

Об этом рассказал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко во время заседания регламентной комиссии. По его словам, 11 февраля мэр Киева дал поручение провести их аудит.

"За время этой каденции было принято более 4700 решений киевского горсовета по вопросам земельных отношений. По состоянию на этот момент проанализировано 1684 решения, из них выделено более 50, к которым возникают вопросы", — сказал он.

Бондаренко добавил, что по части из них уже есть проекты решений по признанию их недействительными или по отзыву. Также было инициировано 14 судебных исков по поводу отмены регистрации объектов недвижимости.

Он отметил, что Департамент земельных ресурсов не уполномочен проводить проверку относительно того, как объект недвижимости появился на земельном участке, а также не вправе проверять что это за объект. Этой лазейкой и пользовались организаторы схем, что позволяло строить МАФ (или просто устанавливать передвижной туалет), обносить его кирпичом, получать право владения на него и затем через голосования в Киевсовете получать в собственность несоизмеримо больший земельный участок.

Бондаренко добавил, что недавно парламент принял профильный закон, однако поправки, которые позволяли бы прикрыть лазейки в него включены не были.

"В этом случае мы действуем в рамках того законодательства, которое допускает эти лазейки и нам ничего не остается кроме как прикрывать их своими собственными процедурами", — сказал Бондаренко

Как сообщалось ранее, на днях НАБУ обнародовало записи чиновников из "группы Комарницкого", на которых те обсуждали связанные с "туалетными схемами" вопросы. Из них стало ясно, что Комарницкий оказывал влияние на чиновников КГГА и контролировал вопросы, которые выносились на повестку дня в заседаниях.