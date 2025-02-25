Дерибан земли в Киеве по "туалетной схеме": о чем говорят и о чем молчат столичные власти

Общественность и депутаты горсовета хотят ввести "предохранители" от земельной коррупции

Сотни, если не тысячи фактов незаконного завладения землей по так называемой "туалетной схеме" – такое заявление о масштабах незаконных земельных сделок в столице недавно сделал глава КГВА Тимур Ткаченко. В перспективе – проверка и отмена незаконных решений, подчеркнул чиновник. Подчиненные городского головы Виталия Кличко уверяют: сами последние годы боролись с противоправной регистрацией недвижимости, под которую потом дельцы получали коммунальную землю.

Тем временем депутаты Киевского городского совета уверены, что нужно менять подход к рассмотрению земельных вопросов, что позволит избежать коррупции.

"Телеграф" узнавал, о каких именно земельных участках может идти речь и действительно ли так просто исправить накопившиеся за последние годы нарушения.

Землю пытаются получить под кусты и свалку мусора

После громких задержаний столичных чиновников, подозреваемых в коррупции в земельной и бюджетной сферах, на повестке дня остается тема получения значительных земельных участков в собственность или аренду по так называемой "туалетной схеме". Так называют сомнительные случаи обретения прав на некую реальную малозначимую "недвижимость" вроде гаража, уличной уборной, или вообще вымышленное здание. Далее новый собственник обращается к городским властям с просьбой предоставить участок под объектом, а зачастую и смежные участки, якобы для обслуживания своего имущества, и вуаля — получает кусок земли, на котором потом начинает строительство высотного жилого дома, торгового центра и т.д. К подобным случаям неоднократно привлекали внимание чиновников и правоохранителей столичные активисты и медиа.

Одним из самых ярких "свежих" примеров махинаций можно назвать историю с планами застройщиков возвести очередную "свечку" в квартале Добровольского на Подоле. Здесь среди ансамбля жилых домов, возведенных по проекту известного архитектора, как рассказывал "Телеграф", ООО "Апартбудгрупп" оформило на себя сарайчик. Затем на основе права собственности фирма попросила в аренду у Киевского горсовета земельный участок площадью 0,1479 га по адресу улица Екатерины Билокур 6-Д. Ее целевым назначением было указано "строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры". Благодаря неравнодушию местных жителей и вмешательству Госказначейства, головной офис которого расположен по соседству со спорным участком, вмешались правоохранители. И сначала был наложен арест на недвижимое имущество, под прикрытием которого частная фирма пыталась захватить землю, а прокуратура пытается в судебном порядке отменить решение частного нотариуса относительно регистрации права собственности на сарайчик. А решение о передаче в аренду участка на рассмотрение сессии столичного горсовета благодаря огласке не попало.

На этом месте по улице Шалимова (Героев Севастополя), 23-В якобы находится недвижимость

По схожей схеме действовало и ООО "Инвест-промоушен", которое умудрилось оформить на себя уже не существующий подземный общественный туалет на улице Николая Гринченко вблизи Байкового кладбища. Но впоследствии странным образом площадь недвижимости выросла почти в шесть раз со 123 до 638 кв. метров. Именно такие размеры, очевидно, будет иметь и новое сооружение, возведение которого уже началось за забором, установленным вплотную к местам захоронений и вдоль оживленной трассы. А в Святошинском районе, по данным Киевской городской прокуратуры, удалось остановить сделку по присвоению земельного участка площадью 1000 кв. меров, находившегося в коммунальной собственности. В этом случае дельцы умудрились изготовить технический паспорт на дом, которого фактически не существовало. Вместо него на участке находился только заросли кустарника и свалка мусора. Но это не помешало фирме зарегистрировать право собственности на воображаемую недвижимость и претендовать на землю.

Так выглядит дом, под который в Святошинском районе хотели взять землю

- Общественный совет за последние годы неоднократно на заседании профильной комиссии обращал внимание на "туалетные схемы", фиктивное имущество и другие скандальные земельные вопросы, — отметил в разговоре с "Телеграфом" Геннадий Кривошея — председатель общественного совета при КГГА. – Мы описывали эти кейсы и в социальных сетях. Это и упомянутый участок по улице Екатерины Билокур 6-Д, рассмотрение по которому было снято с рассмотрения, и участок в Соломенском районе по улице Академика Шалимова (бывшая Героев Севастополя), 23-В, выделение которого поддержали депутаты Киевского городского совета осенью прошлого года. В этом случае под застройку отдадут чуть более 1 гектара под фиктивное имущество. Ведь заявлено, что на участке якобы находится здание площадью 72 кв. метры, но на самом деле его не существует, также отсутствует информация об этом в реестре о праве собственности.

Заявление о сотнях объектов – есть, перечня общественность не видела

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в обращении, распространенном 10 февраля через собственный канал и страницы КГМА, рассказал об очередной потенциальной незаконной сделке с землей. В этот раз в Оболонском районе возле станции метро "Почайная". Здесь по улице Вербовой, 19 расположены контейнеры, которые на бумаге, по словам чиновника, являются недвижимость, оформленной якобы на какую-то фирму.

Земля по адресу улица Вербовая, 19 в коммунальной собственности

"В этом случае, как в сотнях других дельцы стремятся завладеть не только землей под контейнерами, они нарезают гораздо больший участок в своих интересах, а не в интересах громады. Эту и другую локацию мы дельцам не подарим, либо они получают землю прозрачно и легально на аукционе, заплатят справедливую цену, или не получают ничего. У нас есть перечень участков по всей столице, которые за бесценок получают из-за манипуляций законодательством. Это действительно сотни объектов (в подводке к видео указано, что таких примеров может быть и тысячи – Авт.), а не единичные явления. Это киевская земля, которую воруют прямо во дворах жителей столицы", — отметил Тимур Ткаченко. А также добавил, что обратится в Министерство юстиции Украины с требованием отменить незаконные регистрационные действия и привлечь регистраторов, которые их совершали, к ответственности.

"Телеграф" направил в Минюст запрос с просьбой сообщить, насколько распространена для столицы практика таких решений, на подготовку ответа в ведомстве взяли 20-дневный срок. Также через помощника издание предложило Тимуру Ткаченко прокомментировать собственное заявление. А именно сообщить, какие районы столицы больше всего страдают от земельных сделок, какие фирмы чаще всего пользуются незаконным вариантом получения столичной земли, и насколько значительны убытки для бюджета столицы из-за махинаций должностных лиц и бизнесменов и т.д. В официальном запросе содержалось предложение предоставить перечень объектов для публикации на сайте, ведь общественность должна понимать масштабы проблемы и видеть, что заявления имеют под собой фактическую основу. Но ответа на момент публикации не получено, хотя в интересах власти быть открытым в вопросе, к которому приковано внимание жителей столицы.

В свою очередь в Департаменте земельных ресурсов КГГА (то есть подчиненные городского головы Виталия Кличко) подчеркнули: в последние годы активно сами борются с так называемыми "туалетными схемами". А в пользу такого утверждения привели статистику: с 2020 по 2024 годы в интересах территориальной громады Киева подана 41 жалоба о незаконной регистрации на объекты недвижимого имущества и земельные участки коммунальной формы собственности, 17 из которых были удовлетворены Министерством юстиции Украины. При этом использует власть и возможность обращения в суд, когда речь идет о сомнительных решениях. С 2019 по 2024 год, в частности, Департамент земельных ресурсов подал и сопровождал 252 исковых заявления о признании противоправным и отмене решений о государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках коммунальной формы собственности. По состоянию на 20 февраля текущего года по 58 делам принято решение в пользу тергромады Киева.

В КГГА уверяют: сами боролись за возвращение земли в интересах общества

Между тем представители общественности подчеркивают: стоит как разбираться с уже принятыми решениями, по которым из-за "туалетных схем" город потерял землю, так и думать о том, что сделать наперед для минимизации нарушений. В частности, общественный совет при КГГА предлагает такие шаги. Среди них экспертная оценка каждого проекта решения Киевского горсовета, проверка законности и оснований возникновения вещного права на имущество (сейчас это не проверяется), формирование и регистрации земельного участка в госземкадастре с учетом целевого использования земли, а также соразмерности размеров имущества к земельному участку (нелогично, когда под гараж площадью 80 кв. Кроме того, по мнению Геннадия Кривошеи, следует вносить изменения в регламент, чтобы при рассмотрении земельных вопросов учитывались юридические и антикоррупционные замечания, в том числе со стороны общественности.

Созвучные этим идеям оказалось и предложение от депутатов Киевского городского совета Виктории Пташник и Дмитрия Белоцерковца, оформленное в виде проекта решения и зарегистрированное 11 февраля. Как сообщила на своей странице в Facebook Виктория Юрьевна, предложенный Порядок подготовки и принятия решений о приобретении и прекращении прав на землю коммунальной собственности призван сделать невозможным "туалетные схемы" и преодолеть коррупцию. Основные принципы: прозрачная и справедливая очередность рассмотрения проектов решений на профильной комиссии и затем в сессионном зале, разумное и справедливое соотношение площади земли к размеру находящихся на ней недвижимости, тщательные проверки законности оснований для передачи земли без торгов, обязательность обнародования инвентаризационных планов и уведомления НАПК в случае выявления признаков коррупционных нарушений. Пока документ проходит обсуждение в комиссиях.

Как сообщал "Телеграф", главным фигурантом по делу о хищении столичной земли выступает столичный бизнесмен Денис Комарницкий, которого до сих пор не задержали.