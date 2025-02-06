Скандальные застройки и дружба с Тищенко: что известно о "смотрящем за Киевом" Комарницком

Он был фигурантом нескольких расследований

В четверг, 6 февраля, НАБУ и САП провели в Киеве операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. В рамках операции состоялись обыски у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого.

Комарницкий отреагировал на обыски заявлением, в котором назвал их "заказной грязной кампанией" против него, его клиентов и киевских городских властей. По его словам, это попытка давления на его профессиональную деятельность как адвокат. Его слова цитируют СМИ.

Кто такой Денис Комарницкий? "Телеграф" собрал все, что известно о нем.

Комарницкий получил два высших образования в КНУ имени Шевченко по специальностям "История" и "Правоведение", имеет степень доктора философии по праву. С 2006 года возглавляет юридическую компанию.

В политической карьере Комарницкого значится должность депутата Киевсовета V-VI созывов. Он был лидером фракции "Блок Леонида Черновецкого" в 2008-2010 годах и одним из его ближайших соратников. Представлял Киев в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

Осенью 2019 года, после выборов в Верховную Раду, Комарницкого стали называть новым "смотрящим за Киевом". Его имя фигурировало в многочисленных скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов.

Журналисты "Бигус.Инфо" в своих расследованиях разоблачали Комарницкого связи с народным депутатом Николаем Тищенко. В частности, в 2020 году вышел материал о возможном присвоении 6 миллиардов гривен на строительстве Подольского моста.

В прошлом Комарницкого задерживали по подозрению в избиении адвоката Игоря Гранцева и присвоении 20 тысяч долларов. СМИ также сообщали о регулярном получении его компаниями больших подрядов от коммунальных предприятий Киева.

Во времена Януковича Комарницкий заявлял о политических преследованиях из-за своей позиции по защите городского самоуправления.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Киеве и области проходят обыски на "Укрзализныце". Они связаны со злоупотреблениями должностных лиц с международными пассажирскими перевозками.