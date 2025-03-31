Выдумывали здания, чтобы "воровать" землю: появились новые подробности прослушки из кабинета Комарницкого

Комарницкий, юридически не имеющий никакого отношения к киевской власти, раздавал столичным чиновникам и депутатам указания

Журналисты получили прослушку депутатов столичной мэрии, должностных лиц КГГА и других участников организованной группы, которые занимались земельными вопросами и были связаны с так называемым "смотрящим за Киевом" Денисом Комарницким. Владимир Кличко называет его "строителем".

Команда Bihus.Info опубликовала следующую часть расследования по "туалетным схемам", при помощи которых не один год разворовывалась земля в Киеве.

Расследователи показали, как на записях Комарницкий, юридически не имеющий никакого отношения к киевской власти, раздает должностным лицам и депутатам указания, через них "решает вопросы" и осуществляет с ними общие земельные схемы.

"Эти материалы появились благодаря работе НАБУ, которое в феврале показало результаты своей операции "Чистый город". В течение нескольких лет правоохранители прослушивали и самого Дениса Комарницкого, и ближайших его соратников из числа представителей киевской власти. В результате установили, что в 2023-24 годах группа во главе с Комарницким незаконно завладела и пыталась присвоить земельных участков почти на 100 млн грн", – говорится в материале.

Отмечается, что группировка получала участки по так называемой "туалетной схеме": сначала приватизировали мелкий объект столичной недвижимости, а затем через голосования Киевсовета получали под ним несоизмеримо большой земельный участок. Примечательно, что мошенники усовершенствовали схему: на большинстве участков, о которых идет речь, никаких построек вообще не было.

"Из прослушки стало известно, что депутаты Киевсовета и чиновники КГГА создали целый проект с кодовым названием "Торговля". Работал он под шефством Дениса Комарницкого и заключался в том, чтобы на постоянной основе осуществлять поиск коммерчески привлекательных участков в Киеве, которые можно было бы вывести через "туалетную схему". За это в группе во главе с Комарницким отвечали в основном замиститель Кличко Петр Оленич, заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта, глава земельной комиссии КМР Михаил Терентьев, а также непосредственные менеджеры Комарницкого", – рассказывают журналисты.

Уточняется, что злоумышленников в первую очередь интересовали проходные участки, расположенные возле станций метро, транспортных развязок и рядом с многоквартирными домами. Из диалогов ясно, что на некоторых из них планировали построить торговые центры, на еще одной – апарт-отель.

"Участие городских профильных должностных лиц давало возможность группе вмешиваться в киевский процесс оформления земли настолько, чтобы свободно отражать в документации Департамента земельных ресурсов КГГА "виртуальную" недвижимость. Это, в свою очередь, давало право на аренду или выкуп земли по упрощенной процедуре – без всяких аукционов", – пояснил он.

Таким образом, коррупционерам удалось незаконно отобрать у государства 6 земельных участков: рядом со ст. м. Контрактовая, Троещина, Нивки, неподалеку от Голосеевского парка и два возле ст. м. Житомирская. Еще на одном участке, расположенном вблизи метро Берестейска, злоумышленники построили торговый центр, хотя жители соседних домов протестовали.

"Интересно также, чтобы под каждый "вывод" группа создавала отдельную компанию, владельцами которой становились либо родственники самих участников схемы, либо же подставные лица, которые, впрочем, приводили к тем же участникам. Среди прослушек, оказавшихся в распоряжении Bihus.Info, есть многочисленные разговоры одного из "подставных" участников, который юридически числился основателем нескольких компаний, а фактически получал от заинтересованных в схеме должностных лиц мизерные средства в наличных", – говорится в материале.

Из предыдущего расследования команды Bihus.Info стало известно, что коммунальные предприятия, такие как Спецжилфонд и Жилинвест, использовались для перекачки бюджетных средств. Они получали миллиардные финансирования, фактически становившиеся инструментом для оплаты услуг застройщиков, связанных с Комарницким.