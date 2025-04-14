От ринга до "Тутси": журналисты рассказали, кто такой Артур Палатный

Друг мэра Киева предпочитает оставаться в тени

Артур Палатный – глава исполкома партии "Удар", соратник и кум Виталия Кличко. Из реестров и публичных источников о нем ничего не узнать, потому что его деятельность в основном не очень официальная. Все скользкие связи он отрицает, как и причастность к скандальному ночному клубу "Тутси".

Расследователи Bihus.info решили проследить жизненный путь столичного "серого кардинала", начиная с 80-х годов, в своем новом видео.

Артур Палатный прошел путь от мажорного подростка в бандитском Киеве до уровня, когда общепризнанный смотрящий за Киевом и глава земельной комиссии переживают, что он им устроит взбучку.

В конце 80-х Артур Палатный был сыном директора киевского гастронома Богдана Хмельницкого. Для того времени он был мажором, потому что отец, благодаря должности, имел возможности и связи.

Палатный познакомился с Виталием Кличко на ринге, когда они оба были юными спортсменами. По словам самого Палатного, в то время он был чемпионом Киева по боксу, а будущий мэр занимался каратэ и кикбоксингом. В те давние времена у них возникли дружеские отношения, рассказывают журналисты.

Известно, что в те годы спортивные секции были кузницей кадров для бандитов и рэкета. В конце 80-х и начале 90-х столичный бокс "опекал" киевский авторитет Виктор Рыбалко, или просто Рыбка. В 1993 году они даже сфотографировались вместе: Рыбалко, Палатный и братья Кличко.

Палатный признавал свое знакомство с криминальным авторитетом, но божился, что не был в составе преступных группировок. Пока Кличко завоевывал свои спортивные награды, Палатный сосредоточился на бизнесе. Так, вместе с отцом они приватизировали уже упомянутый гастроном, и превратили его в казино.

СМИ предполагали, что у Рыбки была доля в "семейном бизнесе" или он "крышевал" его. В то же время Палатный это отрицал. В 2005 году авторитет был убит неподалеку от дома и того же казино, говорится в видео.

В середине нулевых Кличко во главе блока Пора ПРП зашел в Киевсовет и завел с собой еще 13 депутатов. Тогда же в 2006 году в Киевсовет проходит и Комарницкий.

В течение следующего десятилетия Артур Палатный имел торговый, арендный, ресторанный и игорный бизнесы, совмещая это с должностью доцента кафедры спорта в Переяславо-Хмельницком университете. Когда игорный бизнес запретили, в здании бывшего гастронома вместо казино открылся стриптиз-клуб, к которому Палатный вроде бы не имел никакого отношения.

В 2010 году политическую карьеру начинает и сам Палатный и не в рядовом формате. Он появляется сразу как соучредитель Кличковского удара. Через два года "Удар" и Палатный уже в парламенте. После Революции Достоинства Кличко получил Киев, а Палатный второй раз получил кресло нардепа, причем заходил в совет от БПП с которой "Удар" объединился.

После президентских выборов в 2019 году в Киеве состоялась "ротация смотрящих" – Вадим Столар уступил место Комарницкому. В это время Палатный закончил с депутатством и ушел в тень и при этом развернулся в Киеве, о чем стало известно из материалов НАБУ. После последних местных выборов в 2020 году Палатный получил должность председателя исполкома партии.

По слухам, именно от Палатного зависело, кто на тех выборах войдет в депутатский корпус "Удара" в Киевсовете, рассказывают журналисты Bihus.info. Избиратели голосовали за депутатов Кличко, но попавших в списки утверждал Палатный. Кто будет на каком месте в списке и за какой "взнос", тем более решал он.

Весной 2021 года в КГГА и ряде коммунальных предприятий проходили обыски. Не обошло это и Палатного. К нему пришли домой по делу о "крышевании" нелегальной торговли и изъяли, в том числе 250 тысяч долларов. Кстати, это дело тогда вообще ничем не закончилось, хотя в пресс-релизе прокуратуры говорилось о народном депутате седьмого и восьмого созывов, который "использует коррупционные связи" за что "регулярно получает денежные средства от членов указанной группировки". Вопрос касался лоббирования запрета на снос МАФов.

В январе текущего года разразился скандал с обысками в стриптиз-клубе "Тутси". Речь шла о торговле людьми. Нежилым помещением владеет ЧАО "Театральное", официальными бенефициарами которого являются Владимир Кличко, а также родители Артура Палатного — пенсионеры Лидия и Леонид Палатные. Здание на Богдана Хмельницкого, 30, является тем же гастрономом, с которого все начиналось.

По данным правоохранителей, под предлогом предложения работы в клубе танцовщицами приглашали женщин, а затем под угрозами принуждали их к предоставлению сексуальных услуг клиентам. В заведении работало более 30 женщин.

Артур Палатный, разумеется, отрицает свою причастность к заведению и заявляет, что помещение просто находится в аренде. Однако еще 10 лет назад одна из тогдашних компаний Палатного "Артсервис" была зарегистрирована в этом помещении, а его партнером был разыскиваемый ФБР за продажу женщин из Восточной Европы в ночные клубы США Вениамин Гоникман.

Примечательно и материальное положение семьи Палатных. Оборот от реализации продукции в тех компаниях, где светятся родители Палатного за прошлый год, равняются около 250 тысяч долларов. А официальная чистая прибыль составляет 540 долларов в год совокупно из всех компаний.

Ранее ночной клуб Tootsie в Киеве, попавший в январе 2025 года в громкий скандал, снова оказался в центре внимания. В пятницу, 11 апреля, Telegram-каналы писали, что якобы СБУ и Департамент миграционной полиции Киева закрыли заведение.