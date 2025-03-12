Экс-депутат Киеврады Комарницкий выехал из Украины: что известно

Сообщалось, что "смотрящий за Киевом" скрывается в Украине, но пытался покинуть страну

"Украинская правда" обнаружила за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения землей в столице.

Об этом журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил в Facebook.

По информации источника издания в правоохранительных органах, во время проведения операции НАБУ и САП "Чистый город" фигурант находился в Украине. Однако потом ему удалось сбежать за границу. Сейчас Комарницкий объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Напомним, обнародованные правоохранителями аудиозаписи разговоров доказывают, что организатор схемы бизнесмен и "смотрящий за Киевом" Денис Комарницкий оказал влияние на чиновников КГГА и контролировал вопросы, которые выносились на повестку дня в заседаниях.

По данным НАБУ, во время обысков в Киевском горсовете были изъяты наличные деньги на рекордную сумму: свыше 6,4 млн долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подозреваемую в громком деле "туалетных схем" в Киеве освободили под немалый залог.