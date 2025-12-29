Скандал з "туалетною схемою": НАБУ готує підозру колишньому топчиновнику Києва

Суть "туалетної схеми" — незаконне заволодіння землею через фіктивні об’єкти нерухомості, збитки для Києва — на мільйони

Колишній секретар Київської міськради Володимир Бондаренко незабаром може отримати підозру від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Він є фігурантом у розслідуванні корупційних схем щодо заволодіння нерухомістю в Києві.

Що потрібно знати:

НАБУ та САП розслідують масштабну земельну корупційну справу "Чисте місто"

Колишньому секретарю Київради Володимиру Бондаренку можуть оголосити підозру

Слідство розглядає його як співорганізатора або можливого свідка проти організаторів

Джерела "Телеграфа" в юридичних колах повідомляють, що незабаром Бондаренко має отримати підозру, і, таким чином, постане перед вибором — або судитися і, можливо, отримати реальний термін як співорганізатор, або піти на угоду зі слідством і дати свідчення про екснардепа Артура Палатного та ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького.

Володимир Бондаренко

Коротко про суть справи

НАБУ та САП в рамках справи "Чисте місто" розслідують масштабну земельну корупційну схему в Києві, в межах якої через фіктивні будівлі ("туалетна схема") намагалися незаконно заволодіти земельними ділянками громади. Суть схеми полягала в реєстрації вигаданих або примітивних споруд на підставних осіб, після чого підконтрольні компанії вимагали виділення землі "для їх обслуговування". Потенційні збитки Києву оцінюють більш ніж у 19,5 млн грн.

Денис Комарницький

Ключовою фігурою справи слідство вважає ексдепутата Київради та бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають фактичним керівником організації. За даними НАБУ, схема діяла за участі посадовців КМДА та депутатів Київради, зокрема голови земельної комісії. Комарницькому оголошено підозру, його оголосили в розшук, а згодом стало відомо, що він нелегально виїхав за кордон за сприяння правоохоронців, які для цього навіть використовували авто з написом "Вантаж 200". В листопаді Комарницькому також заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 12 млн грн.

Саме з Комарницьким, за даними розслідування Bihus.info, Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв вирішували, які питання голосуватимуть на сесії міськради столиці щодо забудовників.

Артур Палатний

Артур Палатний

За даними розслідувачів, екснардеп Артур Палатний — голова виконкому партії "УДАР" і близький соратник і кум Віталія Кличка — нібито відігравав роль тіньового куратора земельних оборудок у Києві. Його називають "неформальним арбітром" під псевдонімами "город" або "Г" до якого апелювали учасники схем, зокрема Денис Комарницький, для погодження рішень, розподілу впливу та прибутків. Формально не обіймаючи посад у КМДА, Палатний, за версією журналістів, міг контролювати ключові процеси у земельній сфері столиці. 26 лютого Вищий антикорупційний суд арештував мобільний телефон Артура Палатного, визнавши його речовим доказом у справі Комарницького.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може йти мова про сотні подібних оборудок за "туалетною схемою". Громадська рада при КМДА має пропозиції, як визначити підозрілі угоди.