Почему не стоит говорить "поздравляю" даже в шутку — украинская альтернатива

Это слово вообще не наше

Украинский язык знает десятки способов кого-нибудь поздравить. Но почему-то многие застряли на русском "поздравляю", который совсем не имеет корней в нашем языке.

У нас есть куча своих, гораздо более красивых вариантов. "Телеграф" рассказывает, почему стоит забыть об этом слове и как правильно приветствовать на украинском.

"Поздравляю" — это русское слово, которое пристает к украинскому как репьях. Оно не наше, и ни в одном украинском словаре вы его не найдете как норму.

Словарь украинского языка "Горох" говорит просто: есть "вітати" и есть "поздоровляти". Первое подходит для обычных поздравлений, второе – когда хотите выразить радость из-за какого-то события.

"Вітати" — это когда вы просто обращаетесь к человеку с приветом, показываете доброжелательность. А "поздоровляти" используйте для особых моментов: день рождения, свадьбу, юбилей или другое радостное событие.

Кроме того, у нас есть целая куча других вариантов! Можно сказать "вітаю", "поздоровляю", "здоровлю", "віншую", "ґратулюю". И это еще не все – каждое слово имеет свое настроение и звучит по-своему.

Словарь синонимов украинского языка дает еще больше возможностей: уклонятися, вклонятися, здоровити, віншувати, ґратулювати. Все эти слова — наши, украинские, и показывают, насколько богат наш язык.

Хотите звучать официально? Говорите "вітаю". Поздравить с чем-нибудь особенным? "Поздоровляю" или "віншую". Нужно торжественно? Тогда "ґратулюю". Каждое слово работает в своей ситуации.

Как можно поздравить на украинском

А вот "поздравляю" — это прямая копия с русского. Оно прилипло к нашей речи через суржик и привычку, но на самом деле нам совсем не нужно.

