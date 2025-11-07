В Буковеле загорелась элитная гостиница. Все подробности пожара (видео, фото)
Огромный столб дыма поднялся над заведением
В пятницу, 7 ноября, в Буковеле разразился сильный пожар. Предварительно горит отель "Premium Club SPA".
Об этом сообщают местные каналы. Причина возгорания и есть ли жертвы неизвестно.
Что нужно знать:
- Днем 7 ноября загорелась одна из гостиниц в Буковеле
- Огонь быстро распространился и образовался мощный столб дыма
- Спасатели уже работают на месте пожара
"Горит отель в Буковеле. Пока неизвестно, что именно за здание горит, однако на месте уже слышно пожарных", — пишут местные каналы.
На опубликованных видео видно, что огонь охватил крышу гостиницы и довольно быстро распространяется. Уже образовался большой столб дыма, который виден в нескольких сотнях метров от возгорания. Информация о пострадавших не поступала.
"Похоже, спасти гостиницу Premium Club SPA в Буковеле не удастся — пожар усиливается, работы по тушению только начали", — местные каналы.
Что известно об отеле "Premium Club SPA"
Это отель Карпат, который находится в селе Поляница, вблизи курорта Буковель. Комплекс имеет около 80 номеров разного класса. Его особенность закрытая и открыта зона бассейнов, SPA-центр. Отель предлагает завтрак (шведский стол), питание европейской кухней и небольшие мероприятия.
Кроме того, на территорию отеля есть специальная зона "18+" и соответствующие номера, обустроенные большими кроватями, ваннами и т.д. Стоимость гостиница не объявляет публично, однако посетители получают доступ в СПА-зону, тренажерный зал, баню, бассейн, зону "18+" и трехразовое питание.
