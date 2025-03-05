Кэшбека не будет? В Минэкономики объяснили, почему задерживают выплаты

В Минэкономики объяснили причину

Национальный кэшбек оказался достаточно полезным инструментом накопления, однако, к сожалению, его выплату задерживают уже по меньшей мере на 2 месяца.

В Министерстве экономики Украины прокомментировали ситуацию с выплатами по программе "Национальный кэшбек" за декабрь и январь. По данным ведомства, ожидаемые средства находятся в стадии обработки.

Традиционно средства поступали в 20 числах месяца, однако на этот раз процесс затянулся. Специалисты министерства объясняют: операционные процессы требуют больше времени, чем планировалось изначально.

"Как только будет известна точная дата зачисления средств — мы сразу сообщим об этом на сайте программы: madeinukraine.gov.ua/national-cashback", — говорится в сообщении.

За два месяца зимы 3,4 миллиона украинцев ожидают 714 миллионов гривен кэшбека. Несмотря на задержку, в Минэкономики уверяют, что выплаты будут произведены в ближайшее время, деньги на это уже выделены.

Также ранее "Телеграф" писал, как использовать "Национальный Кэшбэк" для оплаты коммунальных услуг. Соответствующий проект реализуют совместно Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации, Национальный банк и Кабинет министров.