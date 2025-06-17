"Монобанк" обещает кешбэк предприятиям за выплату зарплат: почему это плохая идея

Не все отнеслись к идее с оптимизмом

Monobank запускает новую инициативу, по которой предприятиям предлагают получать кешбэк за то, что их сотрудникам приходит зарплата на карты "Моно". Однако не все эксперты считают, что это хорошая идея.

Суть идеи описал сооснователь банка Олег Гороховский в своем telegram-канале. По его словам, привлечь больше корпоративных клиентов можно за деньги.

"Мы платим 1% кешбэк предприятию от суммы заработной платы, которую они выплатили на наши карты своим сотрудникам", — написал он.

При этом, Гороховский намекнул, что опция будет актуальна не только для частных компаний, но и для государственных.

Украинский экономист, финансист и управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный в комментарии "Телеграфу" отметил, что 13 лет делает рейтинги зарплатных проектов в банках и "Монобанк" в десятке лидеров никогда не был. Кроме того, он подчеркнул, что не видел в прошлом году у него технологий для зарплатных проектов, а потому сомневается, что за год банку удалось бы набрать столько клиентов, как написал Гороховский.

"Насчет кэшбека. Это не ноу-хау Моно. Регулярно какие-то банки платили главбухам предприятий процент, чтобы те переводили к ним своих зарплатников. Другим банкам всегда это не нравилось. Такие документы мне в свое время показывал глава одного из государственных банков: что Укргазбанк при Шевченко так перекупал "зарплатников". Теперь на экс-работников Укргаза возбуждены уголовные дела", — сказал он.

Экономист рекомендует воздержаться от перевода зарплатников в Моно.

"Сейчас, пока война, их не трогают, чтобы не было возмущений. После войны ими точно займутся и вспомнят их владельца Яценко — партнера Коломойского под санкциями, и как они украли клиентскую базу ПриватБанка, на которой построили свой бизнес", — добавил он.

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказывал "Телеграфу", куда украинцам лучше всего вложить деньги, чтобы приумножить накопления.