Украинцы не получат в январе выплат по "Национальному кэшбеку": когда поступят деньги

Декабрьские начисления на 180 миллионов гривен превышают сумму ноября

Украинцам придется подождать выплат по программе "Национальный кэшбек" за декабрь 2024 года до конца февраля 2025 года. Сумма выплат составит рекордные 436 миллионов гривен, что значительно превышает показатели предыдущих месяцев.

Программа господдержки продолжает набирать популярность – количество участников уже превысило 4,5 миллиона человек. Об этом сообщили в "Дії".

Согласно постановлению Кабинета министров №1330 от 22 ноября 2024 года, задержка выплат обусловлена особенностями бюджетного процесса. Декабрьские начисления на 180 миллионов гривен превышают сумму ноября.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что декабрьские выплаты почти на 50 миллионов гривен больше суммы предыдущих трех месяцев вместе. По ее словам, к программе присоединяется все больше людей старшего возраста, что свидетельствует об удобстве сервиса.

Статистика Минэкономики показывает, что 57,4% пользователей люди до 45 лет. Участники в возрасте 45-60 лет составляют 22,4%, старше 60 лет – 20,2%. Женщины составляют 62,3% всех пользователей программы.

Участники "Национального Кэшбека" получают возврат 10% от стоимости товаров украинского производства. Максимальная сумма возврата – 3000 гривен в месяц. Эти средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, на донаты, военные облигации, медицинские услуги и образование.

Для участия в программе необходимо активировать карту "Национальный кэшбек" в приложении "Дія". Карту можно также использовать для получения помощи по программе "Зимняя поддержка". Информацию о торговых точках, принимающих карту, можно найти на специальных картах аптек и книжных магазинов от Министерства цифровой трансформации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какая опасность подстерегает владельцев карточки "Национальный кэшбек". Об этом публично не заявляют.