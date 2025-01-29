Газ за кэшбек: как использовать "Национальный кэшбек" для оплаты коммунальных услуг

Покупаешь украинское – экономишь на газе

Украинский поставщик газа "Нефтегаз" объявил, что за газ можно будет рассчитываться накопленными средствами, полученными от государства, с помощью "Национального кэшбека". Компания объясняет, как это сделать.

Об этом говорится на официальном сайте ГК "Нафтогаз Украины". В компании добавляют, что "Национальный Кэшбэк" является государственной программой, согласно которой гражданам возвращаются 10% от расходов на товары или услуги от украинских производителей.

По правилам программы полученный кэшбек потребители могут использовать на коммунальные услуги.

"Присоединяйтесь к "Национальному кэшбеку" — экономьте на коммунальных платежах, поддерживая украинское производство!", — говорится в сообщении.

Соответствующий проект реализуют совместно Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации, Национальный банк и Кабинет министров.

Как оплатить газ кэшбеком

Для этого необходимо:

оформить специальную карточку (виртуальную в приложении банка или физическую в банковском отделении);

определить карту для осуществления расчетов за покупки;

покупать украинские товары, получать кэшбэк на специальный счет;

использовать кэшбек для оплаты коммунальных услуг.

Для этого нужно:

добавить карту в мобильном приложении/личном кабинете Нефтегаза как основную для расчета за газ;

рассчитаться за потребленный природный газ.

Ранее "Телеграф" писал, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на выплату "тысячи Зеленского".