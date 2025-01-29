Газ за кэшбек: как использовать "Национальный кэшбек" для оплаты коммунальных услуг
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Покупаешь украинское – экономишь на газе
Украинский поставщик газа "Нефтегаз" объявил, что за газ можно будет рассчитываться накопленными средствами, полученными от государства, с помощью "Национального кэшбека". Компания объясняет, как это сделать.
Об этом говорится на официальном сайте ГК "Нафтогаз Украины". В компании добавляют, что "Национальный Кэшбэк" является государственной программой, согласно которой гражданам возвращаются 10% от расходов на товары или услуги от украинских производителей.
По правилам программы полученный кэшбек потребители могут использовать на коммунальные услуги.
"Присоединяйтесь к "Национальному кэшбеку" — экономьте на коммунальных платежах, поддерживая украинское производство!", — говорится в сообщении.
Соответствующий проект реализуют совместно Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации, Национальный банк и Кабинет министров.
Как оплатить газ кэшбеком
Для этого необходимо:
- оформить специальную карточку (виртуальную в приложении банка или физическую в банковском отделении);
- определить карту для осуществления расчетов за покупки;
- покупать украинские товары, получать кэшбэк на специальный счет;
- использовать кэшбек для оплаты коммунальных услуг.
Для этого нужно:
- добавить карту в мобильном приложении/личном кабинете Нефтегаза как основную для расчета за газ;
- рассчитаться за потребленный природный газ.
Ранее "Телеграф" писал, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на выплату "тысячи Зеленского".