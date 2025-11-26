"Зимнюю тысячу" Зеленского нельзя потратить в одном из самых популярных магазинов

Кешбэк в это же время копить можно

Украинцам уже начала приходить тысяча от Зеленского ("зимняя тысяча"). Однако потратить её можно далеко не везде.

Об этом пишут Факты.

В одном из популярных среди наших граждан магазинов, как оказалось, потратить свою выплату пока не получится никак. Речь идет о сети "Аврора".

Справка: Аврора - сеть магазинов, специализирующаяся на продаже товаров по доступным ценам, которая на июль 2025 года насчитывает более 1 700 торговых точек в Украине.

Магазин Аврора в Днепре. Фото: Википедия

При этом в "Авроре" корреспондентам издания сообщили, что 10% кешбэка по программе "Национальный кешбэк" за товары украинского производства все же засчитывается на карту.

Но использовать средства Зимней поддержки на продукты питания в сети пока нельзя говорится в материале

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить поездами "Укрзализныци". Речь идет о 3000 км. Будет стартовать программа с 1 декабря.