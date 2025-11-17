Молодежь убегает. Что предлагают студентам в Европе, чего нет в Украине

Почему студенты выбирают Европу

Украинские университеты проигрывают борьбу за молодежь европейским учебным заведениям. Несмотря на сильные научные школы и фундаментальную подготовку, наши вузы не могут конкурировать с безопасностью и более выгодными условиями обучения за границей.

Что нужно знать

Европейские вузы охотятся за украинскими студентами, предлагая поступление без баллов и знания языка, тогда как украинские университеты выдвигают жесткие требования

Взрослых студентов в возрасте 25+ в вузах стало меньше из-за изменения правил отсрочки

Украинское образование остается более доступным по стоимости и имеет сильные научные школы, но проигрывает в безопасности и условиях жизни.

Об этом рассказала заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Ольга Чабанюк в интервью "Телеграфу". Больше читайте в материале: "Стипендии поднимут, но европейские вузы охотятся за нашими студентами: почему Украина проигрывает борьбу за молодежь".

Европейские вузы активно привлекают украинцев и даже охотятся на наших студентов. Они предлагают:

подготовительные программы без достаточного знания языка;

вступление без установленного проходного балла;

полную поддержку для молодежи.

Украина же имеет более жесткие правила приема. Отечественные вузы предъявляют кучу требований к абитуриентам. В то же время европейские учебные заведения делают поступление максимально простым. При этом министры образования разных стран благодарят наших учеников и студентов, потому что у них высокий уровень подготовки, говорит Ольга Чабанюк. Иностранный язык на уровне B2 требует для магистратуры и получения звания доцента. С таким уровнем за границей открываются дополнительные возможности. К сожалению, обучение в иностранных вузах выбирают лучшие — те, кто имеет высокий уровень знаний.

Из-за войны безопасность стала ключевым аргументом. Европейские страны имеют очевидное преимущество перед Украиной по этому вопросу.

"Конечно, многие из молодежи выбирают оставаться в Украине. Думаю, что мотивировать может прежде всего уровень стипендий, зарплат и в целом жизни", — отметила Чабанюк.

Университеты теряют взрослых студентов

Если в первые годы войны вузы почувствовали прирост студентов-мужчин в возрасте 25+, то сейчас таких студентов стало меньше. Ситуация начала меняться еще в 2023 году.

Правила приема менялись прямо во время вступительной кампании. Ввели ряд ограничений по предоставлению отсрочки для соискателей образования:

это должно быть первое образование;

на уровне выше предыдущего.

Если мужчина учился в техникуме и поступает на дневную форму в высшее образование, это дает право на отсрочку. А если он уже имеет законченное высшее образование, то, чтобы получить отсрочку, может поступить только в аспирантуру.

Кроме того, в последний год университеты перешли преимущественно на очную форму обучения по рекомендации МОН. Если кто-то из студентов был за границей, то был вынужден отказаться от обучения в Украине из-за такого формата.

Несмотря на все вызовы, система высшего образования не только удержалась, но продолжает развиваться. Ведущие университеты расширяют сотрудничество с европейскими вузами, открывают совместные магистерские программы, присоединяются к Erasmus+ и другим проектам. Конкурентным преимуществом остаются сильные академические и научные школы, сочетание фундаментальной подготовки с практическими навыками. Кроме того, украинское образование по сравнению со странами ЕС остается более доступным по стоимости.

