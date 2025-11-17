Качество страдает. Что пошло не так с военной подготовкой в вузах Украины

Студентов готовят в армию, но делают это кое-как – профсоюз о БЗИН

Украинские университеты в этом году ввели базовую общевоенную подготовку для всех студентов. Но вузы готовились к нововведению в чрезвычайной спешке, из-за чего пострадало качество обучения.

Что нужно знать

Вузы готовились в аврале

Качество занятий страдает — поэтому студенты не получают должной подготовки

Профсоюз предлагает решение проблемы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала Ольга Чабанюк – заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины. Больше читайте в материале: "Стипендии поднимут, но европейские вузы охотятся за нашими студентами: почему Украина проигрывает борьбу за молодежь".

По закону базовую военную подготовку должны пройти мужчины в возрасте до 25 лет, годные к службе. Министерство образования рекомендовало вузам проводить подготовку на 1-2 курсе – то есть студенты проходят ее в 18-20 лет. Профсоюз предлагал пересмотреть это правило, ведь сейчас при понижении возраста мобилизации могут сказать, что студенты уже подготовлены и могут идти защищать страну.

На самом деле программа подготовки пока работает не очень эффективно. Учебные заведения должны были в авральном режиме готовить инструкторов и создавать материальную базу для занятий. Практические занятия проводятся на базе учебных центров ВСУ, сосредоточенных на подготовке мобилизованных. Из-за этого качество занятий со студентами страдает.

Чабанюк считает, что ситуацию можно улучшить простым способом – не ограничивать прохождение подготовки вторым курсом. Лучше дать возможность проходить до 25 лет, как это определено в законе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что школьники будут проходить военную подготовку — с тиром, полосами препятствий и медицинской помощью.