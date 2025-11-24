Дорога превратилась в каток. На трассе Киев-Житомир произошло больше десятка ДТП (видео)

Движение по трассе затруднено из-за аварий и погодных условий

В понедельник, 24 ноября, утром на трассе Киев-Житомир произошло более 20 ДТП. Основная причина — сильный гололед.

Что нужно знать:

Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности из-за гололеда, но в западных областях

Ночью температура воздуха в Киевской области опустилась до 0 градусов

Движение по трассе Киев-Житомир осложнено из-за многочисленных аварий

Как сообщают местные каналы, публикуя видео с места событий, по состоянию на 8:00 на автодороге М06 произошло более 20 аварий. Водители не смогли справиться с управлением из-за сильного гололеда. В настоящее время движение по трассе затруднено.

Заметим, что, по данным Укргидрометцентра, гололед прогнозировалась для западных областей. Ведь именно там объявлено метеорологическое предупреждение и 1 уровень опасности. Однако из-за стремительного падения температуры до 0 градусов в Киевской области во время дождя образовался сильный гололед.

"24 ноября в западных областях на дорогах гололедица, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Где будет гололед 24 ноября, данные Укргидрометцентра

Погода в Киеве 24 ноября

Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Ровенской области предупреждала местных об гололеде. А также призвала водителей и пешеходов быть максимально внимательными, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанции и избегать резких маневров.

Добавим, что трасса Киев-Житомир – это часть международного автодороги М06 Киев-Чоп, соединяющая два города на расстоянии около 139 км. Поездка занимает от 1 до 4 часов в зависимости от погодных условий.

Трасса Киев-Житомир на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пьяный украинец в Польше устроил абсурдное шоу после ДТП.