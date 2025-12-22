Поезд Харьков-Ужгород попал в аварию с товарняком: что известно о пострадавших

Причиной инцидента стал негабаритный груз

В Житомирской области, недалеко от Коростеня, произошла авария на железной дороге. Травмирован машинист и помощник грузового поезда, пассажирка поезда 45/46 Харьков-Ужгород получила порез стеклом.

Что нужно знать:

Из-за негабаритного груза с рельсов сошел грузовой поезд и локомотив пассажирского, двигавшегося по смежному пути

Поезд Харьков-Ужгород следует с существенной задержкой

Также из-за инцидента еще ряд поездов будет двигаться с задержками от трех часов

Как сообщили в "Укрзализныце", грузовой поезд сошел с рельсов. Также из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив.

Травм среди пассажиров нет (кроме женщины, получившей порез стеклом). Травмированные из бригады грузового поезда госпитализированы.

Из-за аварии задерживаются поезда

Поезд Харьков-Ужгород двигается с существенной задержкой. Его отвели на соседнюю станцию и перенаправляют по объездному маршруту.

Также будет влияние для ряда следующих поездов — уже сейчас перенаправляем через Шепетовку, Казатин, Фастов. Задержки ожидаются от 3 часов, — проинформировали железнодорожники

Через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:

№1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;

92 Львов — Киев;

30 Ужгород — Киев;

8/150 Черновцы — Киев;

52 Перемышль — Киев;

68/20 Варшава, Холм — Киев;

108 Солотвино — Киев.

Поезд №98 Ковель-Киев будет пропущен через Житомир. Его задержка будет несколько меньше.

По станции Шепетовка организовываем пересадку на пригородный шаттл в направлении Коростеня – и аналогично в обратном направлении, – добавили в УЗ

