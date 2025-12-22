Поезд Харьков-Ужгород попал в аварию с товарняком: что известно о пострадавших
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Причиной инцидента стал негабаритный груз
В Житомирской области, недалеко от Коростеня, произошла авария на железной дороге. Травмирован машинист и помощник грузового поезда, пассажирка поезда 45/46 Харьков-Ужгород получила порез стеклом.
Что нужно знать:
- Из-за негабаритного груза с рельсов сошел грузовой поезд и локомотив пассажирского, двигавшегося по смежному пути
- Поезд Харьков-Ужгород следует с существенной задержкой
- Также из-за инцидента еще ряд поездов будет двигаться с задержками от трех часов
Как сообщили в "Укрзализныце", грузовой поезд сошел с рельсов. Также из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив.
Травм среди пассажиров нет (кроме женщины, получившей порез стеклом). Травмированные из бригады грузового поезда госпитализированы.
Из-за аварии задерживаются поезда
Поезд Харьков-Ужгород двигается с существенной задержкой. Его отвели на соседнюю станцию и перенаправляют по объездному маршруту.
Также будет влияние для ряда следующих поездов — уже сейчас перенаправляем через Шепетовку, Казатин, Фастов. Задержки ожидаются от 3 часов, — проинформировали железнодорожники
Через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:
- №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;
- №44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;
- 92 Львов — Киев;
- 30 Ужгород — Киев;
- 8/150 Черновцы — Киев;
- 52 Перемышль — Киев;
- 68/20 Варшава, Холм — Киев;
- 108 Солотвино — Киев.
Поезд №98 Ковель-Киев будет пропущен через Житомир. Его задержка будет несколько меньше.
По станции Шепетовка организовываем пересадку на пригородный шаттл в направлении Коростеня – и аналогично в обратном направлении, – добавили в УЗ
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине недавно стартовала программа УЗ-3000, но уже оказались не очень приятные для пассажиров моменты. Оказывается, покупая билет человек получает только место, а за комфорт придется доплатить.