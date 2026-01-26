Туристы жалуются на неприятный сюрприз на курорте в Карпатах: почему отдых испорчен (видео)

Кое-кто пожалел о своей поездке

Люди, отдыхающие в Буковеле, жалуются на массовые отравления и заболевания ротавирусной инфекцией, которой якобы заразились через воду. Такая история происходит ежегодно.

Соцсети переполнены видео и комментариями с рассказами об испорченном отдыхе.

Один из интернет-пользователей рассказал, что ему пришлось вызывать "скорую помощь". По его словам, за ночь, когда он лежал в больнице под капельницей, туда якобы привезли 35 заболевших. Мужчина пожаловался на рвоту, диарею, тошноту и высокую температуру. Он добавил, что через два дня после него заболели жена и отец.

Многие комментаторы винят во всем местную воду и советуют пользоваться исключительно бутилированной или кипяченой водой не только для питья, но и для мытья посуды, чистки зубов и умывания. Читая соцсети практически, невозможно понять, что именно с местной водой не так. Одни пишут о плохой канализации, другие о кишечной палочке или даже сере в источниках.

Украинцы пишут, что многое зависит от иммунитета, поскольку местные жители и часть приезжих все-таки не заболевают. При этом некоторые отмечают, что пили воду из-под крану и не заболели, в то время как другие наоборот — чистили зубы бутилированной водой, но это их не спасло.

