Туристи скаржаться на неприємний сюрприз на курорті в Карпатах: чому відпочинок зіпсований (відео)

Дехто пошкодував про свою поїздку

Люди, які відпочивають у Буковелі, скаржаться на масові отруєння та захворювання на ротавірусну інфекцію, якою нібито заразилися через воду. Така історія відбувається щороку.

Соцмережі переповнені відео та коментарями з розповідями про зіпсований відпочинок.

Один із інтернет-користувачів розповів, що йому довелося викликати "швидку допомогу". За його словами, за ніч, коли він лежав у лікарні під крапельницею, туди нібито привезли 35 хворих. Чоловік поскаржився на блювоту, діарею, нудоту та високу температуру. Він додав, що за два дні після нього захворіли дружина та батько.

Багато коментаторів звинувачують у всьому місцеву воду і радять користуватися виключно бутильованою або кип’яченою водою не тільки для пиття, але й для миття посуду, чищення зубів та вмивання. Читаючи соцмережі практично неможливо зрозуміти, що саме з місцевою водою не так. Одні пишуть про погану каналізацію, інші про кишкову паличку або навіть сірку в джерелах.

Українці пишуть, що багато залежить від імунітету, оскільки місцеві жителі та частина приїжджих таки не хворіють. При цьому деякі зазначають, що пили воду з-під крану і не захворіли, тоді як інші навпаки чистили зуби покупною водою, але це їх не врятувало.

