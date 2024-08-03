Туристы заявляют про неприятный сюрприз на курорте в Карпатах: приходится заканчивать отдых раньше

Эта проблема постигает людей почти каждый год

Люди, отдыхающие в Буковеле, жалуются на массовые отравления и заболевания ротавирусной инфекцией, которой якобы заразились через воду.

В сети пользователи публикуют видео, где показывают, что можно увидеть на карпатском курорте летом 2024 года. На кадрах изображены унитаз, вода минеральная, сорбирующее лекарство и кровать.

"Ротавирус теперь стал болезнью Буковеля. Берите с собой лекарство", — именно так подписано видео.

В то же время в комментариях люди добавляют, что в прошлом году также отдыхающих настиг ротавирус, который испортил отдых. Якобы в Карпатах летом такая ситуация каждый год, некоторые даже были вынуждены забрать детей из лагеря.

Женщина, которая опубликовала видео, советует пить только покупную в бутылках воду, и с ней чистить зубы и мыть посуду, чтобы избежать беды.

Отметим, что главной из причин распространенности ротавируса в Буковеле считают близкую застройку курорта к частным домам. Ведь в Карпатах преобладают села, не имеющие централизованной канализации и большинство сточных вод попадают в почвы, а затем и в подземные воды.

Чтобы избежать ротавируса, туристам советуют не употреблять тамошнюю воду и не пробовать еду, приготовленную на ней. Особенно это касается фудкортов. Лучше покупать еду в заводских упаковках, а чай и кофе делать самостоятельно из бутилированной воды.

В то же время, украинцы также жалуются на то, что приобрести билеты на направления в Карпаты и некоторые другие в Укрзализныце почти невозможно. Ведь места в целых поездах разлетаются через несколько минут, однако дело не в повышенном спросе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Карпаты стали "женским курортом" этим летом. Названы самые популярные направления.