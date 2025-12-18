Чем лучше топить котел — углем или дровами?
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дрова и уголь — главные ресурсы для отопления котлом. Но что из них лучше и эффективнее?
На пороге больших холодов вопрос о том, чем лучше топить котел, встает особенно остро. Самые распространенные источники тепла — это дрова и уголь, поэтому стоит разобраться, что из них обогреет дом с большей эффективностью.
Преимущества угля
- Сгорает медленно, можно вечером подкинуть в топку и ночь провести в тепле.
- Занимает мало места.
- Не требует подсушивания в отличие от дров.
Недостатки угля
- Чтобы топить углем, нужен специальный котел, предназначенный для более высоких температур.
- Для топки углем требуется отдельная котельная.
- При работе с углем возникает пыль, вредная для легких.
- Высокая цена на уголь (от 10 тыс. гривен за тонну).
Что касается дров, то в этом случае есть другие нюансы.
Плюсы использования дров
- Экологический материал, зола после сгорания может использоваться как удобрение.
- Нет такой пыли, как от угля.
- Дешевле угля.
Минусы дров
- Часто требуется дрова подсушить, поскольку от влажной древесины мало толку.
- Дрова часто нужно пилить и колоть, не у всех есть эти силы и инструменты.
Выбирая между углем и дровами, следует принять во внимание, какой вид топлива доступен именно в ваших условиях. Если сравнительно недалеко есть угольные шахты или, наоборот, большие леса, то купить тот или иной вид топлива становится более выгодно. А если сравнивать по цене, то зачастую общая стоимость отопления за зимний период становится примерно одинаковой, потому что уголь хоть и дороже, но его требуется меньше по количеству, тогда как дрова дешевле, но требуемый объем выше.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем точно нельзя топить котел или печь-буржуйку — если сжигать там что попало, можно поставить под удар свое здоровье.