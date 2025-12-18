Укр

Чем лучше топить котел — углем или дровами?

Ирина Семчишина
Читати українською
Новость обновлена 18 декабря 2025, 18:56
Чем выгоднее топить котел в Украине. Фото telegraf.com.ua

Дрова и уголь — главные ресурсы для отопления котлом. Но что из них лучше и эффективнее?

На пороге больших холодов вопрос о том, чем лучше топить котел, встает особенно остро. Самые распространенные источники тепла — это дрова и уголь, поэтому стоит разобраться, что из них обогреет дом с большей эффективностью.

Преимущества угля

  • Сгорает медленно, можно вечером подкинуть в топку и ночь провести в тепле.
  • Занимает мало места.
  • Не требует подсушивания в отличие от дров.

Недостатки угля

  • Чтобы топить углем, нужен специальный котел, предназначенный для более высоких температур.
  • Для топки углем требуется отдельная котельная.
  • При работе с углем возникает пыль, вредная для легких.
  • Высокая цена на уголь (от 10 тыс. гривен за тонну).

Что касается дров, то в этом случае есть другие нюансы.

Плюсы использования дров

  • Экологический материал, зола после сгорания может использоваться как удобрение.
  • Нет такой пыли, как от угля.
  • Дешевле угля.

Минусы дров

  • Часто требуется дрова подсушить, поскольку от влажной древесины мало толку.
  • Дрова часто нужно пилить и колоть, не у всех есть эти силы и инструменты.

Выбирая между углем и дровами, следует принять во внимание, какой вид топлива доступен именно в ваших условиях. Если сравнительно недалеко есть угольные шахты или, наоборот, большие леса, то купить тот или иной вид топлива становится более выгодно. А если сравнивать по цене, то зачастую общая стоимость отопления за зимний период становится примерно одинаковой, потому что уголь хоть и дороже, но его требуется меньше по количеству, тогда как дрова дешевле, но требуемый объем выше.

