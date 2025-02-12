Зеленский заявил, что при покушении на него погибли люди в ОП

В него "отправляли посильных", в частности от депутатского корпуса

Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения его пытались убить. А во время одного из покушений на него погибли люди внутри Офиса президента.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian. Видео интервью Зеленского для западного издания обнародовала пресс-служба президента.

Были люди, желающие убить. Были и выстрелы. Погибли некоторые люди здесь, внутри нашего Офиса, были другие наши, которые защищали. Была высадка десанта и т.д. Все это происходило. И параллельно с этим были ультиматумы. Они давили,

Кроме того, в это время в него "отправляли посильных", в частности от депутатского корпуса, которые "приходили и говорили, что "завтра нас оккупируют, надо бежать". Также ему звонили по телефону лидеры разных стран и просили уехать.

Он говорит, что такое физическое давление Россия оказывала на него, требуя подписать мирный договор, от которого он отказался, считая его "предательством национальных интересов Украины".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого заместителя главы Министерства здравоохранения (МОЗ). Фигурантов поймали "на горячем", когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления.