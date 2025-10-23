Зима близко: сколько стоит уголь для отопления и как получить помощь от государства

Уголь дорожает – как сэкономить? Все о ценах, расходах, сортах, льготах и помощи от международных партнеров

Сложная ситуация в энергосистеме из-за ударов РФ по генерирующим мощностям заставила часть украинцев задуматься о других источниках отопления. Но они тоже очень не дешевы. Для отопления используют дрова, твердотопливные брикеты и уголь.

"Телеграф" разобрался, сколько стоит черное топливо, которое нужно выбирать и сколько его нужно на сезон. Также в Украине есть способы сэкономить на отоплении углем.

Какой уголь нужен для отопления

Уголь выбирают в зависимости от типа котла, желаемой длительности горения и температуры. Антрацит – это лучший вариант с высокой теплоотдачей и длительным горением, в то время как долгопламенный газовый уголь (ДГ) имеет более низкую теплотворность, но подходит для котлов длительного горения, обеспечивая стабильный жар до 8 часов. Их часто используют вместе. Древесные угли обычно не используют для отопления.

Фракция (размер кусков) зависит от типа котла: более мелкие для автоматических котлов, более крупные – для котлов с ручной загрузкой. Она обозначается специальной маркировкой

Виды фракций угля:

плита (П) – от 100 мм

большой/кулак (К) — 50-100 мм

кулак-орех (КО) — 25-100 мм

орех (О) — 25-50 мм

небольшой (М) — 13-25 мм

семена (С) — 6-13 мм

штыб (Ш) – 0-6 мм.

Сколько стоят разные виды угля

Стоимость угля зависит от его вида. Каменный уголь ДГ фракцией 13-100 мм можно найти по цене от 9000 грн за тонну. Однако это далеко не "потолок" цены – в сети есть предложения и в 30000 за тонну ДГ. Антрацит стоит в среднем около 13,5 тысячи за тонну.

Цена за тонну антрацита

Цена за тонну ДГ

Низкая цена на каменный уголь

Сколько угля нужно на зиму

По разным подсчетам, для отопления дома площадью в 100 кв.м. требуется не менее 5 тонн угля на холодный сезон. Однако для некоторых котлов показатели могут достигать 10 тонн в сезон. Количество отопительных углей зависит не только от площади дома. Важно, чтобы он был хорошо утеплен, а также влияет погода. Сам тип угля и эффективность котла играют не последнюю роль.

Как сэкономить на угле для отопления.

Для домохозяйств, отапливающих жилье исключительно твердым топливом и не имеющих централизованного отопления или газа, есть возможность оформить жилищную субсидию или льготу на приобретение угля. Такая помощь предоставляется раз в год — на один отопительный сезон, при подаче заявления и декларации о доходах.

Лица, внесенные в Реестр льготников, могут получить льготу на твердое топливо по упрощенной процедуре – достаточно заявления и справки о наличии печного отопления. Важно, что участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших защитников получают льготы вне зависимости от уровня доходов. Кроме государственной поддержки жители территорий, где велись боевые действия, могут получить единоразовую денежную помощь от международных партнеров. Такая помощь составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство и выплачивается на весь отопительный сезон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при предоставлении субсидии будут проверять, не получали ли уже пособие на отопление от международных организаций. При дублировании помощь не будут оказывать.