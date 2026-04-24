Доступное оружие, которое может убить: стоит ли запрещать флоберы в Украине

Чтобы регулировать оборот этого оружия, необходимы инструменты — в том числе и закрепленные на законодательном уровне

В то время как в Украине снова подняли вопрос о разрешении на огнестрельное оружие для гражданских, участились случаи применения флоберов – только 23 апреля это произошло дважды. Это оружие не считается боевым и не требует специального разрешения, но может забрать жизнь.

"Телеграф" выяснял, что такое флобер, и стоит ли запрещать владение этим оружием, по крайней мере, без специального разрешения в Украине.

Что говорят эксперты о табу на этот вид револьверов

Главный юридический советник Ассоциации владельцев оружия, адвокат OK Legal Виталий Коломиец в комментарии "Телеграфу" против запрета револьверов Флобера. Он уверен, что запрет это одна из форм регулирования общественных отношений, которая сама по себе мало эффективна.

"В случае с флобером человека нужно наказывать не за флобер, а за хулиганство с оружием ч.4 ст. 296 УК или другой статьей в соответствии с умыслом", – отметил он.

По мнению эксперта, наказывать только за сам факт владения флобером – это умножать неэффективность правоохранительной системы и затрат на нее для сбора дешевых показателей их работы.

Виталий Коломиец

С ним согласен и генеральный директор компании Big Cat Ammo Влад Кравченко. Он отметил, что по такой логике можно запретить даже кухонные ножи.

"А вот прилететь "ответка" по владельцу флобера может и с боевого КС (краткоствольное оружие – ред.). Когда легализуют КС, то остальные (резинки, флоберы) сами собой отпадут. Но не в этот раз, к сожалению", – сказал он.

Влад Кравченко

Кандидат юридических наук, эксперт по уголовному праву Григорий Усатый в свою очередь подчеркнул, что запрет этого вида оружия сейчас не на повестке дня Украины.

"О запрете речь не идет вообще, потому что тогда делать с флоберами, которые уже есть на руках у населения? Изымать? Тогда каким образом?" — сказал криминалист.

По его словам, сейчас можно подумать только об установлении определенных четко определенных ограничений, усилении контроля со стороны государства (особенно это актуально в условиях полномасштабной войны).

"А вообще, я убежден, что надежные предохранители должны быть установлены в отдельном рамочном законе об обращении оружия гражданского назначения", — добавил Усатый.

Григорий Усатый

Случаи стрельбы из флоберов участились

В четверг, 23 апреля, во Львове житель многоэтажки с ментальными нарушениями стрелял из такого револьвера в собственной квартире. Увидев стражей порядка, он просто выбросил его в окно. К счастью, обошлось без пострадавших. Стрелка доставили в специальное лечебное учреждение.

В этот же день в Днепре мужчина устроил стрельбу из флобера на улице. По его словам, он произвел один выстрел в воздух, чтобы напугать нападавших на него собак. Люди и животные не пострадали.

В феврале в Полтаве пенсионерка заказала киллера для соседа, который мешал ей кормить голубей. Киевский райсуд города приговорил ее к шести годам заключения. Речь шла о выстреле из флобера в глаза за 500 долларов. Мужчина не стал брать грех на душу и сдал старушку правоохранителям.

В конце 2024 года в Киеве по горячим следам был задержан убийца. Двое мужчин начали ссориться на улице, после чего один из них достал револьвер Флобера и выстрелил жертве в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

В 2022 году копы задержали львовянина по подозрению в убийстве бездомного из такого же оружия. Как установили правоохранители, задержанный в ходе бытового конфликта девять раз выстрелил в потерпевшего.

В 2021 году в Харькове после ссоры на улице с тремя незнакомцами мужчина съездил домой за револьвером упомянутой системы. После возвращения он произвел 9 выстрелов и нанес следующие телесные повреждения: одному пострадавшему проникающее в брюшную полость огнестрельное ранение грудной кости, передней брюшной стенки с ранением кишки тонкой и толстой; второму мужчине были причинены ссадины левой голени; а третьему – огнестрельное ранение левого плеча.

Флобер: что за зверь и почему продается без разрешения

Флобер – это тип пневматического оружия, вызывающий споры уже не первый год. Для одних – это компактное, законное средство самозащиты, для других – бесполезная игрушка. Револьвер особенно популярен среди владельцев дач, частных домов, фермеров.

Эта разновидность неавтоматического оружия использует маломощный патрон калибра 4 мм или 5,6 мм с капсюлем и минимальной дозой метательного вещества (иногда без пороха).

Калибр: 4 мм, 5,6 мм

Дульная энергия: до 7,5 Дж

Тип действия: единичный выстрел или барабан на 5–9 зарядов

Стрельба: свинцовым шаром или капсульным патроном

Сегодня владение флобером в Украине не требует разрешения при энергии до 7,5 Дж и доступно для приобретения с 18 лет. Продавцы обязаны продавать флобер только при наличии паспорта, а покупатель должен расписаться в журнале учета.

Револьвер не считается боевым оружием. Разрешено его хранение на дому, перевозка, использование в специально отведенных местах, однако запрещено ношение в общественных местах.

Стрельба в населенном пункте квалифицируется как нарушение общественного порядка, а переделка флобера под боевые патроны является уголовным преступлением.

Напомним, после теракта в Киеве глава МВД Игорь Клименко вместе с силовым блоком обратился в профильный комитет парламента, где вопросы легализации оружия для граждан будут обсуждаться на фоне провала реакции полиции.