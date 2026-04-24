Доступна зброя, що може вбити: чи варто забороняти флобери в Україні

Щоб регулювати оборот цієї зброї, необхідні інструменти — зокрема й закріплені на законодавчому рівні

В той час, як в Україні знову порушили питання про дозвіл на вогнепальну зброю для цивільних, почастішали випадки застосування флоберів – тільки 23 квітня це сталося двічі. Ця зброя не вважається бойовою та не потребує спеціального дозволу, але може забрати життя.

"Телеграф" зʼясовував, що таке флобер та чи варто заборонити володіння цією зброєю, принаймні без спеціального дозволу в Україні.

Що кажуть експерти про табу на цей вид револьверів

Головний юридичний радник Асоціації власників зброї, адвокат OK Legal Віталій Коломієць у коментарі "Телеграфу" заявив, що проти заборони револьверів Флобера. Він впевнений, що заборона це одна із форм регулювання суспільних відносин, яка сама по собі мало ефективна.

"У випадку із флобером людину треба карати не за флобер, а за хуліганство зі зброєю ч.4 ст. 296 КК або іншою статтею відповідно до умислу", – зазначив він.

На думку експерта, карати лише за сам факт володіння флобером – це множити неефективність правоохоронної системи та витрат на неї для збору дешевих показників їхньої роботи.

Віталій Коломієць

З ним згодний і генеральний директор компанії Big Cat Ammo Влад Кравченко. Він зазначив, що за такою логікою можна заборонити навіть кухонні ножі.

"А от прилетіти "отвєтка" по власнику флобера може і з бойового КС (короткоствольна зброя – ред.). Коли легалізують КС, то решта (гумки, флобери) самі собою відпадуть. Але не цього разу, на жаль", – сказав він.

Влад Кравченко

Кандидат юридичних наук, експерт з кримінального права Григорій Усатий своєю чергою наголосив, що заборона цього виду зброї зараз не у порядку денному України.

"Про заборону не йдеться взагалі, бо що тоді робити з флоберами, які вже є на руках у населення? Вилучати? Тоді у який спосіб?" — сказав криміналіст.

За його словами, наразі можна подумати лише про встановлення певних чітко визначених обмежень, посилення контролю з боку держави (особливо це актуально в умовах ведення повномасштабної війни).

"А взагалі, я переконаний, що надійні запобіжники повинні бути встановлені у окремому рамковому законі про обіг зброї цивільного призначення", — додав Усатий.

Григорій Усатий

Випадки стрілянини з флоберів почастішали

У четвер, 23 квітня, у Львові мешканець багатоповерхівки з ментальними порушеннями стріляв з такого револьвера у власній квартирі. Побачивши правоохоронців, він просто викинув його у вікно. На щастя, обійшлося без постраждалих. Стрільця доправили до спеціального лікувального закладу.

Цього ж дня у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з флоберу на вулиці. За його словами, він здійснив один постріл у повітря, щоб налякати собак, які нападали на нього. Люди та тварини не постраждали.

У лютому у Полтаві пенсіонерка замовила кілера для сусіда, який заважав їй годувати голубів. Київський райсуд міста засудив її до шести років ув'язнення. Йшлося про постріл з флобера в очі за 500 доларів. Чоловік не став брати гріх на душу та здав стареньку правоохоронцям.

Наприкінці 2024 року в Києві по гарячих слідах затримали вбивцю. Двоє чоловіків почали сваритись на вулиці, після чого один із них дістав револьвер Флобера та вистрілив жертві у голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

У 2022 році копи затримали львів’янина за підозрою у вбивстві безхатченка з такої ж зброї. Як встановили правоохоронці, затриманий під час побутового конфлікту дев’ять разів вистрелив у потерпілого.

У 2021 році у Харкові після сварки на вулиці з трьома незнайомцями чоловік зʼїздив додому за револьвером згаданої системи. Після повернення він здійснив 9 пострілів та спричинив наступні тілесні ушкодження: одному потерпілому проникне у черевну порожнину вогнепальне поранення грудної кістки, передньої черевної стінки з пораненням кишки тонкої та товстої; другому чоловіку були спричинені садна лівої голені; а третьому – вогнепальне поранення лівого плеча.

Флобер: що за звір та чому продається без дозволу

Флобер — це тип пневматичної зброї, який викликає суперечки вже не перший рік. Для одних — це компактний, законний засіб самозахисту, для інших — марна іграшка. Револьвер особливо популярний серед власників дач, приватних будинків, фермерів.

Цей різновид неавтоматичної зброї використовує малопотужний патрон калібру 4 мм або 5,6 мм з капсулем і мінімальною дозою метальної речовини (іноді без пороху).

Калібр: 4 мм, 5,6 мм

Дульна енергія: до 7,5 Дж

Тип дії: одиничний постріл або барабан на 5–9 зарядів

Стрільба: свинцевою кулею або капсульним патроном

Сьогодні володіння флобером в Україні не потребує дозволу при енергії до 7,5 Дж та доступний для придбання з 18 років. Продавці зобов’язані продавати флобер лише за наявності паспорта, а покупець має розписатися у журналі обліку.

Револьвер не вважається бойовою зброєю. Дозволено його зберігання вдома, перевезення, використання у спеціально відведених місцях, проте заборонено носіння у громадських місцях.

Стрільба у населеному пункті кваліфікується як порушення громадського порядку, а перероблення флобера під бойові патрони є кримінальним злочином.

Нагадаємо, після теракту у Києві глава МВС Ігор Клименко разом із силовим блоком звернувся до профільного комітету парламенту, де питання легалізації зброї для громадян обговорюватимуть на тлі провалу реакції поліції.