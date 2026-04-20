300 долларов за право на защиту: как сейчас выдают разрешения на оружие в Украине и что может измениться (инфографики)

УКУ четко очерчивает, когда можно использовать способы самозащиты

Трагедия в Киеве, когда вооруженный мужчина расстреливал прохожих, а затем взял заложников, всколыхнула новую дискуссию о целесообразности выдачи разрешений на владение короткоствольным огнестрельным оружием. Однако, кроме призывов ограничить, раздаются и другие — обязательное обучение до месяца, экзамены под видеофиксацию и повышение стоимости подготовки.

Что нужно знать:

В Украине до сих пор нет принятого закона о гражданском оружии

Учайкин озвучил предложения по правилам владения

Оборот нелегального оружия оценивается в 1–5 млн единиц

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что закон должен предусматривать право на владение огнестрельным оружием для всех: "Он просто должен определить с какого возраста, после какого обучения, при условии прохождения каких процедур можно обладать таким оружием, какие медицинские ограничения, какие ограничения".

Какое оружие предлагают разрешить, а что оставить под запретом

Учайкин подчеркивает — без ограничений не обойтись. "На мой взгляд, ограничения должны быть следующими: автоматическое оружие запрещено, разрешено полуавтоматическое, длинноствольное и короткоствольное, соответственно гладкоствольное и нарезное, если речь идет о длинноствольном. Калибр до 12,7, то есть это 50 BMG для длинноствольного нарезного, 20, кажется, для гладкоствольного и пистолетный калибр до 50", — перечисляет эксперт.

В настоящее время же гражданские лица могут иметь охотничье ружье, гладкоствольное оружие и травматическое.

Кто и при каких условиях сможет получить оружие в Украине

Без обучения никак: что должны знать владельцы оружия

Однако одной из важнейших частей является обучение для будущих владельцев оружия. "Это не происходит за сутки, это происходит за три недели, за месяц, это ряд лекций, курсов, где сдает по каждой позиции зачеты, знает, когда можно применять оружие, когда нельзя применять, что является ответственностью, не является ответственностью, как правильно быть безопасным владельцем оружия для себя и для окружающих, куда можно направлять, затем сдача зачетов под видеофиксацию, то есть очень тщательно придуманный процесс, который не будет стоить три копейки, это будет стоить 250-300 баксов, то есть маргинес слетит на этом этапе", – отмечает Учайкин.

Добавим, что это от 11 тысяч гривен по текущему курсу. Что касается современного положения дел, то сейчас можно получить разрешение на владение оружием примерно за 7000 грн — это уже с учетом курсов, справки и даже страхования гражданской ответственности. Сами ружье или пистолет и сейф в сумму не учтены.

Как получить разрешение на оружие в Украине

Что говорит закон о самозащите

Говоря о ситуациях, когда можно применить оружие, Учайкин напоминает о статье 36 Уголовного кодекса. Он напоминает, что вооруженное лицо может быть и отверткой, и молотком, и другим орудием.

Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовную ответственность применения оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилье или иное помещение, независимо от тяжести ущерба, причиненного тому, кто посягает. Ст.36 ч.5 Уголовный кодекс Украины

Отметим, что Учайкин является одним из самых активных сторонников принятия закона об оружии в Украине. Законодательство не принято, а между тем оборот нелегального оружия в Украине оценивают примерно в 1-5 млн единиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал на каком этапе принятия украинского закона об оружии. Заметим, что если его поддержат, право иметь "короткоствол" будет отсрочено на 5 лет после окончания войны.