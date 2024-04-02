Есть на кухне у каждой хозяйки: в Украине подешевели три важных продукта

Новые цены берегут кошелек

Пока в Украине готовятся к подорожанию яиц, мяса, колбасных изделий и молока, супермаркеты переписали цены на базовые продукты. Соль, сахар и мука подешевели.

Об этом сообщается на сайте Минфина. Базовые продукты, которые есть на кухне у каждой хозяйки, стали еще доступнее, хотя стоимость и снизилась ненамного по сравнению с мартом 2024 года.

Цены в Украине на сахар

Средняя стоимость базового продукта составляет 28,60 грн/кг. Стоимость обновилась еще 1 апреля. При этом в прошлом месяце средняя цена на сахар составляла 29,78 грн/кг.

Стоимость соли в начале апреля

На сайте Минфина указано, что морская пищевая соль имеет среднюю цену в 31,80 грн/кг. Она подешевела чуть менее чем на две гривны. В марте средняя стоимость базового продукта составляла 33,71 грн/кг.

Цены на пшеничную муку

За пачку пшеничной муки "Хуторок" весом 2 кг придется заплатить 40 гривен 15 копеек, сообщает Минфин. В марте средняя стоимость товара была 41,26 грн.

Отметим, с конца марта не изменилась цена 1 кг пшеничной муки "Хуторок". За нее просят 23,23 грн. Однако если учитывать среднюю цену в марте, то продукт подорожал. В прошлом месяце по среднему показателю 1 кг муки продавали за 22,51 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал об удешевлении основных продуктов весной 2024 года. Категории, которые упадут в цене, назвал член Комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.