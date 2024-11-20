Зачисляют ли в страховой стаж года, когда человек стоял на учете в центре занятости

Это предусмотрено законом

В страховой стаж украинца учитываются годы, когда он подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Могут быть засчитаны моменты пребывания на учете в центре занятости.

С 1 января 2004 года в стаж учитываются только те месяцы, когда были уплачены страховые взносы. Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В настоящее время страховой стаж исчисляется на основе данных системы персонифицированного учета. До 2024 это происходило по правилам предыдущего закона.

Согласно данным, в стаж могут добавлять годы получения помощи по безработице. До 2004 года это можно было подтвердить записями в трудовой книжке, которую вносил центр занятости. После 2004 года также действуют такие правила, кроме периодов, когда лицо получило единовременные выплаты для начала бизнеса.

В то же время к стажу также относится период начисления помощи, предоставленной во время профессионального обучения или повышения квалификации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине увеличили размер помощи по безработице, но не для всех.