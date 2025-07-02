Вы сможете купить Сяоми уже в этом месяце, если откажетесь от этих "маленьких радостей"
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Стоит пересмотреть этот расход
Мелкие ежедневные траты могут съедать большие мечты. Например, если покупать снеки вместе с алкоголем, особенно в период отдыха — в отпуске, на выходные и т.д.
Снеки к пиву, чипсы, сухарики кажутся мелочью по 50-100 гривен. Однако, если взглянуть на это с другой стороны, то отказ от них может превратиться в большой бонус — например, на новенький телефон Xiaomi.
Сейчас популярный мобильный телефон Xiaomi стоит 6 499 гривен, как предлагает Rozetka.
Предположим, что вы тратите на снеки и пиво в среднем 100 гривен за один раз. Если это хотя бы дважды в неделю – это уже 200 гривен или 800 гривен в месяц.
За какое время можно собрать?
Если отказаться от снеков полностью, то 6499 гривен можно собрать за чуть более 2 месяцев. Это при условии, что за один раз вы оставляете в продуктовом 100 гривен.
В случае, если за один раз вылетает на снеки и пиво по 150 гривен, то купить телефон удастся уже через месяц и неделю.
Соответственно, если чек на один день выходит по 200 гривен, то 6 499 гривен накопится за один месяц.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что уже этим летом сможете отдохнуть в пансионате и даже ночевать в люксе, если забудете об одной привычке.