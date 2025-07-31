Не катайтесь на такси и сможете купить себе фотоаппарат. Сколько нужно экономить

Нужно лишь немножко сократить свои расходы

Чтобы накопить на мечту, можно просто пересмотреть свои ежедневные расходы и сэкономить на них. Окажется, что у большинства из кошелька "вылетает" значительная сумма, которую можно отложить.

Даже обычный отказ от такси в рабочие дни может принести вам желанную покупку, например фотоаппарат. Сколько придется экономить на этой услуге, разбирался "Телеграф".

Сейчас популярный и более или менее бюджетный вариант фотоаппарата в Rozetka стоит почти 19 500 гривен.

Сколько стоит фотоаппарат

Насобирать на него можно путем экономии на такси в течение полугода, если поездка стоит в среднем 100 гривен. То есть в случае, когда вы не будете ездить на такси 22 рабочих дня и будете экономить по 100 гривен каждый раз, то уже через чуть более чем полгода сможете собрать 19 800 гривен.

Итак, даже самая маленькая привычка, на которую не обращаешь внимания, может стать источником сбережений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что за неделю украинцам удастся собрать 10 долларов, а за полгода эта сумма может вырасти до 240. Мы объяснили, на чем стоит сэкономить.