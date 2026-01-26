Цены ударят по карману по нескольким причинам: почему подорожает хлеб

Производители хлеба в Украине сталкиваются с рядом серьезных вызовов

В 2026 году в Украине можно ожидать подорожания хлеба. Цены могут повыситься на 15-20%, но это не будет резкий скачок, а постепенный рост.

На подорожание любого товара оказывает непосредственное влияние стоимость сырья, а также несколько других составляющих. Об этом "Телеграфу" рассказали специалисты в экономической и производственной сферах.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа: "Нынешних цен на хлеб уже не будет? К чему готовиться украинцам

Что действительно влияет на подорожание хлеба

Бывший исполнительный директор Всеукраинской ассоциации пекарей Елена Жукова, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу", выразила уверенность, что цены на хлеб в текущем году вырастут. На это указывают несколько маркеров.

"Основная причина — подорожание сырья. Даже не на 30%, а гораздо больше. К этому прилагаются проблемы с электроэнергией и дефицит кадров", — отметила Жукова.

Елена Жукова

В то же время, президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко назвал составляющие, которые влияют на цены. В частности, по его словам, сейчас отдельно стоит вопрос энергетической стабильности.

"Дрожжи и другое смежное сырье растут в цене равномерно с горючим и электроэнергией. А там энергоемкое производство. Вот они немного и растут", — пояснил Дудченко.

Юрий Дученко

Какие факторы больше всего влияют на цены

Экономист Олег Пендзин объяснил, какими именно данными следует оперировать в этом вопросе. По его словам, в первую очередь нужно знать, какой урожай будет в 2026 году, а также, какой будет ситуация с энергетикой.

"Если урожай будет хороший и цена на мировом рынке на зерно пойдет вниз, то, несмотря на все блекауты, не будет значительного роста цен", — сказал Пендзин.

Олег Пендзин

В то же время Юрий Дученко указал на вызовы, стоящие перед производителями. По его словам, другого выбора, кроме увеличения цен, у последних нет.

"Пекари испытывают значительное финансовое давление, вызванное волатильностью закупочных цен, повышением логистических затрат и общей нестабильностью сырьевой базы", — пояснил Дученко.

В свою очередь, директор хлебопекарного производства "Урожай" в Запорожье Алексей Пучков, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу", рассказал о собственном прогнозе относительно цен на хлеб. По его словам, даже с учетом всех проблем, рост не превысит 10-15%.

"Это означает, что самые дорогие сорта хлеба могут стоить около 70 гривен за килограмм, но не больше", — отметил Пучков.

Алексей Пучков

