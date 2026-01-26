Ціни вдарять по кишені з кількох причин: чому здорожчає хліб

Виробники хліба в Україні стикаються з рядом серйозних викликів

У 2026 році в Україні можна очікувати на подорожчання хліба. Ціни можуть підвищитись на 15-20%, але це не буде різкий стрибок, а поступове зростання.

На подорожчання будь-якого товару безпосередньо впливає вартість сировини, а також кілька інших складових. Про це "Телеграфу" розповіли фахівці в економічній та виробничій сферах.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа: "Нинішніх цін на хліб вже не буде? До чого готуватися українцям

Що насправді впливає на подорожчання хліба

Колишня виконавча директорка Всеукраїнської асоціації пекарів Олена Жукова, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловила впевненість, що ціни на хліб у поточному році зростуть. На це вказують кілька маркерів.

"Основна причина — подорожчання сировини. Навіть не на 30%, а набагато більше. До цього додаються проблеми з електроенергією та дефіцит кадрів", — зазначила Жукова.

Олена Жукова

Водночас президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко назвав складові, що впливають на ціни. Зокрема, за його словами, зараз окремо стоїть питання енергетичної стабільності.

"Дріжджі та інша суміжна сировина зростають у ціні рівномірно з пальним та електроенергією. А там енергоємне виробництво. От вони трошки й зростають", — пояснив Дудченко.

Юрій Дученко

Які фактори найбільше впливають на ціни

Економіст Олег Пендзин пояснив, якими саме даними потрібно оперувати в цьому питанні. За його словами, в першу чергу треба знати, який врожай буде у 2026 році, а також, якою буде ситуація з енергетикою.

"Якщо врожай буде хороший і ціна на світовому ринку на зерно піде вниз, то, попри ті всі блекаути, не буде значного росту цін", — сказав Пендзин.

Олег Пендзин

Водночас Юрій Дученко вказав на виклики, що постають перед виробниками.За його словами, іншого вибору, окрім збільшення цін, в них немає.

"Пекарі відчувають значний фінансовий тиск, спричинений волатильністю закупівельних цін, підвищенням логістичних витрат та загальною нестабільністю сировинної бази", — пояснив Дученко.

Своєю чергою, директор хлібопекарного виробництва "Урожай" у Запоріжжі Олексій Пучков, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу", розповів про власний прогноз щодо цін на хліб. За його словами, навіть з урахуванням усіх проблем, зростання не перевищить 10-15%.

"Це означає, що найдорожчі сорти хліба можуть коштувати близько 70 гривень за кілограм, але не більше", — зазначив Пучков.

Олексій Пучков

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує обід в Буковелі.