Деколонизация продолжается: в Харькове переименовали три станции метро и десятки улиц, какое название они имеют теперь
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На днях по этому поводу в городе был скандал
В Харькове переименовали станции метрополитена "Проспект Гагарина", "Героев Труда" и "Завод имени Малышева". А также сменили названия 48 улиц, бульваров и переулков.
Об этом говорится в распоряжении начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в рамках реализации закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Станция "Проспект Гагарина" получила новое название "Левада". "Героев Труда" стала "Заводская". А "Завод имени Малышева" — "Салтовская".
Согласно тому же распоряжению, новые названия получили еще 48 городских топонимов. В частности:
ул. Лермонтовская стала ул. Майка Йохансена,
ул. Чайковская — Михаила Семенко,
ул. Шолохова – ул. Сергея Параджанова,
ул. Красноградская – ул. Николая Зерова,
ул. Никитина – ул. Игоря Малицкого,
ул. Толбухина – ул. Владимира Пасечника,
бульвар Грицевца теперь назван в честь Дмитрия Антоновича,
ул. Грицевца стала ул. 92-й бригады,
ул. Рыбалка стала ул. Бригады Хартия,
ул. Дружбы Народов — ул. Соборности Украины,
проспект Гагарина — Аэрокосмическим.
Стоит отметить, что несколько дней назад в Харькове возник скандал по переименованию улиц. Так, журналист и писатель Богдан Логвиненко поделился своим мнением о переименовании улиц в городе. Он возмутился, какое название будет иметь одно из них. Речь идет о недавно названной улице Приветной. Журналист считает, что следует использовать имена выдающихся общественных деятелей и борцов за Украину, а не давать нейтральные названия. Чиновники не поддержали и других значимых личностей для Украины.
Представители общины и члены Харьковской топонимической группы обратились к председателю Харьковской ОВО Олегу Синегубову с просьбой не поддерживать ряд переименований, утвержденных на заседании рабочей группы по деколонизации 24 июля.
Свое недовольство написала и известная украинская писательница, литературовед, публицистка Оксана Забужко. Женщина возмутилась новым названием местного переулка Кантемира.