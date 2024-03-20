В Украине появится Порт-Аненталь: в Раде поддержали переименование 5 городов

Двум городам вернут историческое название

В среду, 20 марта, комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства поддержал переименование 109 населенных пунктов в рамках деколонизации. Среди них 5 крупных городов, а также 104 сел и поселков.

Об этом сообщил народный депутат Роман Лозинский. По его словам, голосование ожидается в ближайшее время.

Он говорит, что во Львовской области Червоноград должен стать городом Шептицкий.

"Это вызывает разные позиции, но это решение также историческое. И мы декоммунизируем нашу страну вместе", — отметил депутат.

В Одесской области Южное, согласно решению Комитета, вернет себе историческое название Порт-Аненталь. А Бровары на Киевщине вернут исторически правильное написание — Бровари.

Два города Днепропетровщины тоже получат новые названия: Павлоград станет Матвеев, а Синельниково – Роднопольем.

Напомним, в конце прошлого года завершилось электронное голосование жителей Червонограда по переименованию города. Тогда большинство избирателей выступило против изменения названия города и проголосовало за его нынешний вариант — Червоноград. Ранее отмечалось, что это была не первая попытка переименовать Червоноград. В июне Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать Червоноград и ряд населенных пунктов Львовщины, названия которых были связаны с российской имперской политикой.

Кроме того, "Телеграф" уже писал, что в Броварах активисты требуют вернуть городу историческое название. Для этого они провели акцию. Они болгаркой показательно спилили часть буквы "И", превратив ее в "І". Таким образом, установка "Я люблю Бровары", которая установлена перед местным горсоветом, трансформировалась в надпись "Я люблю Броварі".