Никакие не "Бровари": переименование известного города под Киевом разозлило украинцев

Мэр города надеется, что при рассмотрении переименования ВРУ учтет мнение местных жителей

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают переименовать город Бровары в Киевской области. В украинском языке его название предлагают изменить с "Бровари" на "Броварі".

Законопроект №11364 опубликовано на сайте ВРУ. Его авторами выступили народные депутаты во главе с Романом Лозинским от фракции "Голос". В сети украинцы возмущены этим решением.

По словам автором законопроекта, рекомендацию по переименованию в "Броварі" дала Национальная комиссия по стандартам государственного языка в рамках устранения следов русификации украинских топонимов. Также в пояснительной записке к законопроекту сказано, что в Комитет поступило сообщение от Украинского института национальной памяти с поддержкой переименовать город в "Броварі", тем самым вернуть населенному пункту историческое название. Самостоятельно решить вопрос переименования местные депутаты не смогли.

"В Комитет поступило письмо исполнительного комитета Броварского городской совета Броварского района Киевской области, в котором указывалось, что "предложения по переименованию города Бровары… — отсутствуют, поскольку нет основания для изменения названия города Бровары", — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов законопроекта, ВРУ должна в течение полугода принять решение о переименовании населенного пункта, с учетом поступивших предложений. Мэр Броваров Игорь Сапожко подчеркнул, что внесение проекта в ВРУ — это еще не окончательное решение и выразил надежду на то, что народные депутаты примут во внимание мнение местных жителей при рассмотрении этого вопроса.

"При рассмотрении данного проекта народный депутат Виталий Безгин внес предложение об обособленном постановлении по Броварам, поскольку нет представления от органа местного самоуправления. То есть вопрос будет рассматриваться не в общем списке, а обособленно. Окончательную точку в этом вопросе поставит решение Верховной Рады. Надеемся, что народные избранники учтут мнения ученых, историков, исследователей, а главное – общины города Бровары – при рассмотрении этого проекта на пленарном заседании", — написал Сапожко.

В сети возник спор после этой новости. Украинцы утверждают, что во время войны есть более важные проблемы, чем эпопея с переименованием городов и улиц. Некоторые даже выступили с предложением создать петицию о том, чтобы отменить переименование города.

Ранее местные активисты провели в Броварах акцию "Возвратим городу историческое название". Они спилили болгаркой букву "И" в инсталляции с нынешним названием города. На место незамедлительно прибыли правоохранители.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе переименовали Екатерининскую площадь и улицу. Местные власти после этого анонсировали переименование еще нескольких улиц в городе.