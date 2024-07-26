Деколонізація триває: в Харкові перейменували три станції метро та десятки вулиць, яку назву вони мають тепер

Днями з приводу цього у місті був скандал

В Харкові перейменували станції метрополітену "Проспект Гагаріна", "Героїв Праці" та "Завод імені Малишева". А також змінили назви 48 вулиць, бульварів і провулків.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в рамках реалізації закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Зазначається, що станція "Проспект Гагаріна" отримала нову назву "Левада". "Героїв Праці" стала "Заводська". А "Завод імені Малишева" — "Салтівська".

Відповідно до того ж розпорядження нові назви отримали ще 48 міських топонімів. Зокрема:

вул. Лермонтовська стала вул. Майка Йогансена,

вул. Чайковська — Михайля Семенка,

вул. Шолохова — вул. Сергія Параджанова,

вул. Красноградська — вул. Миколи Зерова,

вул. Нікітіна — вул. Ігоря Малицького,

вул. Толбухіна — вул. Володимира Пасічника,

бульвар Грицевця тепер названо на честь Дмитра Антоновича,

вул. Грицевця стала вул. 92-ї бригади,

вул. Рибалка стала вул. Бригади Хартія,

вул. Дружби Народів — вул. Соборності України,

проспект Гагаріна — Аерокосмічним.

Варто зазначити, що декілька днів тому у Харкові виник скандал щодо перейменування вулиць. Так, журналіст і письменник Богдан Логвиненко поділився своїми думками щодо перейменування вулиць у місті. Він обурився, яку назву матиме одна з них. Мова йде про нещодавно названу вулицю Привітну. Журналіст вважає, що варто використовувати імена видатних громадських діячів і борців за Україну, а не давати нейтральні назви. Посадовці не підтримали й інших значущих особистостей для України.

Представники громади та члени Харківської топонімічної групи звернулися до голови Харківської ОВА Олега Синєгубова з проханням не підтримувати ряд перейменувань, які були затверджені на засіданні робочої групи з деколонізації 24 липня.

Своє невдоволення написала і відома українська письменниця, літературознавиця, публіцистка Оксана Забужко. Жінка обурилась новій назві місцевого провулка Кантемира.