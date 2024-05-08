В Киеве переименуют проспект Правды: в столичной раде приняли соответствующее решение

Киевляне были против переименования

В среду, 8 мая, на пленарном заседании депутаты Киевской городской рады проголосовали за решение переименовать проспект Правды в "проспект Европейского союза".

У чиновников получилось это с третьей попытки. Об этом сообщает информационный портал "Хрещатик 36".

Отметим, жители Виноградаря не поддерживают это переименование.

Напомним, еще год назад на сайте Киеврады обнародовали проект решения о переименовании проспекта Правды на проспект Евросоюза. С такой инициативой выступили депутаты фракции "Европейская солидарность". По мнению автора, это преследует цель деколонизировать топонимику столицы.

"Проспект Правды был назван в честь центрального органа коммунистической партии советского союза газеты "Правда". Во время войны Киевская городская рада принял решение деколонизировать проспект. На основе электронного рейтингового голосования было избрано новое название — проспект Европейского Союза. Название предложено в честь экономического и политического" союза, который объединяет 27 государств-членов, которые расположены в Европе. Так что чествование ЕС в столичной топонимике является логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений", – отметил заместитель городского головы Владимир Бондаренко.

Также название "проспект Евросоюза" стало победителем прошлогоднего голосования киевлян на платформе "Киев Цифровой".

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