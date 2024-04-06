"Поехали на Менделе Мойхер-Сфорима": в Одессе продолжаются дискуссии о переименовании известной площади

Менделе Мойхер-Сфорим прожил в Одессе 40 лет и многое сделал для еврейского народа

В Одессе хотят переименовать площадь Льва Толстого на площадь Менделе Мойхер-Сфорима. Голосование состоялось еще в феврале 2024 года, однако до сих пор не было выбрано новое название.

Об этом сообщают местные СМИ. Голосование проходило в онлайн-формате на городском портале Одессы "Социально активный гражданин".

Согласно данным, всего в голосовании приняли участие 383 жителя города. Из них 55,9% одесситов поддержали новое название, а против выступили 44,1%. Обсуждение длилось с 22 января по 8 февраля.

Также против названия Менделе Мойхер-Сфорима выступил и депутат горсовета Алексей Еремица. Он заявил, что название слишком сложное и его трудно выговорить.

"У меня с дикцией все нормально, я точно не антисемит, но извините Менделе Мойхер-Сфорима? Кто это может выговорить? Можно было подобрать что-то более-менее такое, что можно произнести? Кто это подбирает? Поехали на Менделе Мойхер-Сфорима. Ну что это такое?", — возмутился Алексей Еремица.

К слову, это не первая попытка переименовать площадь Льва Толстого на Менделе Мойхер-Сфорима. Осенью 2023 года одесситы не поддержали эту инициативу, поэтому в мэрии тогда предложили более короткий вариант — просто площадь Мойхер-Сфорима без указания имени. Однако и этот вариант не прошел.

Менделе Мойхер-Сфорим — это еврейский писатель, общественный деятель и просветитель, который жил в конце XIX века на улице Дегтярной. Он является ключевой фигурой культуры еврейского народа.

Писать стихи начал в 17 лет, первые из них были на иврите. В 1857 году начался его путь писателя-публициста, после публикации в журнале "Ха-Маггид" статьи, посвященной проблемам образования.

Все свои труды о природе, педагогических и литературно-критических трудах сначала писал на иврите – языке некоторых еврейских общин и диаспор, а позже он перешел на идиш – еврейский язык, на котором еще в начале ХХ века говорило 11 млн евреев по всему миру. Вскоре после этого он прославился как основоположник современной светской литературы на идише, а также он является одним из создателей литературного идиша.

В 1881 году переехал жить в Одессу, где остался на 40 лет. А в начале ХХ века стал заведующим первой Талмуд-Торой в Одессе (еврейского религиозного учебного заведения для мальчиков из малообеспеченных семей — ред.). Жил он в доме этого же заведения по улице Дегтярной, 14, но дом не сохранился.

Умер писатель в Одессе в 1917 году. А через 100 лет после смерти 23 ноября 2017 года, в Одессе по улице Спиридоновской, 26 установили памятную доску. Именно на том месте находилось уничтоженное здание общинной еврейской школы.

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