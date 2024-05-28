Что будет с замороженными российскими активами, курсом доллара и ограничениями банковских карт

Если Запад не будет вкладывать деньги в Украину сейчас, то завтра придется платить гораздо больше

Сколько денег из замороженных на Западе российских активов может получить Киев? Можно ли говорить о том, что курс доллара в Украине бьет очередные рекорды, почему Нацбанк ограничил месячную сумму и количество переводов с банковских карт?

Об этом в эфире программы "Про гроші" сайта "Телеграф" говорили журналист Денис Безлюдько (Д.Б.) и главный редактор делового журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко (А.К.).

О конфискации российских активов

— (Д.Б.) Первая тема – это конфискация российских активов . На прошлой неделе Европейский союз принял судьбоносное решение и разрешил использование доходов от конфискованных российских активов в пользу Украины.

Мы уже говорили, что активов этих много. Это частные активы, где-то 114 млрд долларов. Государственных активов где-то в три раза больше, там почти 400 миллиардов, но все эти вещи объединяет один момент – они сконцентрированы в Бельгии, в "Евроклире".

— (А.К.) Да, очень много. Если смотреть на общую сумму, то больше половины. И это произошло по чисто техническим причинам. Там есть учреждение, которое называется "Евроклир" (международный депозитарий Euroclear. — Ред.), и на него заведены ценные бумаги, а этими ценными бумагами владеет Центральный банк России как возможными резервами, некие компании, частные инвесторы российские, ну и так далее. Поэтому это чисто техническая история, но факт факт.

— (Д.Б.) Хорошо, берем чисто техническую сторону. В общей сложности у нас есть полтриллиона долларов денег, на которые мы можем претендовать…

— (А.К.) К сожалению, пока не у нас.

— (Д.Б.) Ну, не у нас. В общей сложности есть полтриллиона долларов, на которые мы можем претендовать, но есть шансы, что мы из этих денег получим хотя бы 3—4 миллиарда в год от доходов. Но меня очень радует, что есть Соединенные Штаты Америки, там не очень много этих активов, где-то около 10 миллиардов.

— (А.К.) В общем немного меньше.

— (Д.Б.) До 10 миллиардов. И Конгресс разрешил президенту их конфисковать. Следующий шаг сделала Европа, это сделала Эстония. Крутые ребята. Они тоже приняли закон, разрешающий конфисковать российские активы. Осталось побороть двух очень смелых ребят, это Макрон и Шольц, чтобы они тоже сдвинули это с мертвой точки.

Я надеюсь, в июле будет саммит G7 по этому поводу.

— (А.К.) Ну, еще будут некоторые встречи по подобным вещам, например, в июне в Берлине будет конференция по восстановлению Украины. Это будет повод сказать: ребята давайте двигаться дальше.

— (Д.Б.) Эту точку поставят именно в июле. И на тот момент я очень надеюсь, что дело как-нибудь будет двигаться, потому что эти полтриллиона нужно как-то использовать, потому что, как говорил Наполеон, войну выиграть очень легко. Нужно всего три вещи – деньги, деньги, деньги. И вот эти деньги лежат. Их может использовать, кстати, та же Европа, потому что у них нет средств, по крайней мере, никто не выделил на оборонку…

— (А.К.) Они сейчас усиливают, увеличивают выделение средств на оборону, но…

— (Д.Б.) Польша сделала 4% ВВП.

— (А.К.) Самый большой, самый большой процент, кстати.

— (Д.Б.) Да, но они как-то странно потратили их: купили танки в Южной Корее вместо того, чтобы сделать свое производство.

— (А.К.) Европа очень тяжело "выгребает" после финансовых проблем, вызванных ковидом, когда они печатали деньги, а сейчас не хотят их дополнительно печатать…

— (Д.Б.) Ну, извини… Война… За почти три года войны Европейский союз в целом потратил на оборону, в том числе на помощь Украине, 0,2% своего общего ВВП. Это даже не смешно.

— (А.К.) Ну, в Европе состоится собрание, где эксперты (насколько я знаю, от Украины будет глава Нацбанка Андрей Пышный) будут разговаривать о том, что если не потратить, не инвестировать средства в безопасность, то есть в Украину сейчас, то завтра придется платить гораздо больше. Мне очень нравится, что эти разговоры в Европе наконец-то начались. Во всех развитых демократических странах сначала должно быть слово, и идею нужно "продать" местным избирателям, местным налогоплательщикам.

Я надеюсь, что это будет "продано", где-то в июле процесс реально сдвинется с места, и мы получим первые средства от доходов, генерируемых замороженными активами.

— (Д.Б.) Резюмируем. В июле есть надежда получить где-то порядка 5 миллиардов на оборонные нужды Украины, и я надеюсь, что это двинется дальше, Европа будет увеличивать свои оборонные расходы, ведь это наш тыл.

— (А.К.) Ну не только тыл. Они смогут закупать оружие, поставлять в Украину, уменьшать аргументацию, что на складах ничего не остается.

— (Д.Б.) Да, потому что это очень грустно, что президент Чехии Петр Павел должен искать миллион снарядов, которые обещал Евросоюз, где-то, включая экзотические регионы вроде Латинской Америки. То есть деньги будут, я надеюсь.

О курсе доллара

— (Д.Б.) Я всю неделю читал апокалиптические заголовки, что курс доллара побил очередной антирекорд. Доллар куда-то летит….

— (А.К.) Сейчас идет медленная девальвация. И она, на мой взгляд, ситуативна. И это следствие того, к чему все эксперты побуждали Нацбанк. Они кричали: ребята, ослабляйте валютные ограничения. Ну, окей, сказал Нацбанк. Мы наконец-то увидели, что есть возможность их немного ослабить, поскольку пришла помощь в марте, в апреле и так далее.

Но когда выстроилась очередь купить валюту под эти послабления по возврату кредитов, обслуживанию внешних долгов и тому подобное, то Нацбанк решил: ребята, извините, но эта валюта вам обойдется немного дороже, чем вы ожидали. Ну и то, что мы видим, сейчас примерно это.

По рекорду я бы сказал так: давайте смотреть на реальный курс доллара к гривне. Реальный курс – это то, что в обменниках. Мы же понимаем, что те 36,6 – это была искусственная история до осени прошлого года.

— (Д.Б.) 36,6 — да, но потихоньку-потихоньку, почти на 50 копеек за последний месяц дорожало .

— (А.К.) Ну, немного меньше, чем на 50. Я бы сказал вот о чем: наличный доллар стоил существенно дороже примерно полтора года назад. Поэтому говорить о рекордах я бы не спешил. У нас достаточно сильный сигнал. Нормально прошла миссия специалистов МВФ на прошлой неделе. На этой неделе, я думаю, где-то до пятницы мы точно будем знать результаты встречи с делегацией МВФ в Варшаве. Если все окей, то в конце июня Украина получит 2,2 млрд долларов. Это нормальный кусок, обычно закрывающий вопрос по внешнему притоку валюты за месяц.

— (Д.Б.) Там еще экспортеры должны начать загонять валютную выручку.

— (А.К.) Вернуться к своему основному делу, возвращать валютную выручку.

— (Д.Б.) То есть ты считаешь, что сейчас курс повысили, чтобы люди, имеющие возможность выводить средства за границу, там не чувствовали себя богами. Когда этот ажиотажный спрос будет удовлетворен, курс сгладится.

— (А.К.) И плюс я очень надеюсь, что мы удержим ситуацию с энергетикой. И это не будет вызывать слишком большую потребность в валюте. А вот валютная выручка от экспортеров агропродукции начнет приходить в Украину где-то с конца августа — начала сентября. И это точно стабилизирует ситуацию. То есть это колебания, а не тренд, "полет" и т. д.

— (Д.Б.) Хорошо, резюмируем. На всякий случай учимся уже считать доллар по 40. Это даже проще и удобнее, чем по 39,5.

— (А.К.) Это была наша рекомендация два месяца назад, кстати.

— (Д.Б.) Ну вот наконец мы к этому подошли вплотную. И оно может колебаться, может, даже упадет меньше 40. Но напомню, что на конец года Кабмин запланировал курс 42 гривны за доллар.

Но это с очень пессимистическим размахом, вдруг что-то пойдет не так.

— (А.К.) Где-то так.

Об ограничении карт

— (Д.Б.) В конце прошлой недели Национальный банк анонсировал новые ограничения по карточным счетам. Сейчас информации не слишком много. Ограничат 100 тысяч в месяц по одной карточке и не более 300 переводов.

Народ уже немного начинает нервничать. Нужно ли нервничать, или… Дай как-то больше информации.

— (А.К.) Во-первых, ограничения либо какие-то другие, либо эти будут введены через три недели. И об этом я услышал на той же встрече, о которой Национальный банк сообщал, что они общались с журналистами в минувший четверг. Действительно, они видят проблему в том, что есть так называемые "денежные мулы". То есть люди, которые либо не знают, либо сознательно, отдают свои карты для использования другим лицам. То есть какой-то студент, пенсионер или безработный хочет получать несколько тысяч гривен в месяц. И он открывает карточки под управлением заинтересованного лица, махинатора, называем его так.

И потом этот махинатор начинает такими карточками пользоваться как собственными . Через эти карты прогоняют огромные суммы. Там речь идет даже не о сотнях тысяч. А о полумиллионе, миллионе, почти двух миллионах. Нам озвучивали определенные случаи. И это самое интересное.

Это происходит буквально несколько дней. А потом банк, видя эту активность, спрашивает у человека: в чем проблема. Но сделки уже состоялись.

Это используют для обслуживания нелегальных игорных систем, всяческих онлайн-казино, при торговле нелегальным алкоголем.

— (Д.Б.) Ну, "схематоз" можно придумать под что угодно. Но вопрос: насколько это масштабное явление. Есть у нас там, не знаю, 40 миллионов активных пользователей карточных счетов…

— (А.К.) Нацбанк считает, что примерно 100 тысяч карт занимаются такими подозрительными вещами. То есть это считаные 1—2 процента, не больше.

— (Д.Б.) Хорошо, тогда вопрос, а почему не обратить все внимание на эти 2% и не трогать других?

— (А.К.) Это очень интересный вопрос, поскольку приблизительно поэтому существует Международная организация по противодействию отмыванию грязных денег. Есть идея, и она, на мой взгляд, абсолютно правильная: самое простое, эффективное — хватать преступников там, где они пользуются деньгами. Они ради денег все это делают. Для этого здесь используют подходы финмониторинга. То есть обращают внимание на подозрительные операции.

Человек никогда ничем не занимался, открывает карточки, показывает доход 7—8, даже 20 тысяч гривен, а через несколько дней качает через карточку полмиллиона или миллион. Это нетипичная активность, нужно что-то делать.

— (Д.Б.) Хорошо, а если типичная активность?

— (А.К.) Мы сразу задали представителям Нацбанка вопросы. А как быть с людьми, имеющими, например, доходы более 100 тысяч? А у нас таких в стране, на минуточку, тысяч 200. А как быть людям, являющимся ФОПами и зарабатывающими существенно больше?

— (Д.Б.) Есть даже "банки" с донатами, там тоже существенно больше, это тоже карточный счет.

— (А.К.) Мы сейчас до этого дойдем. Ограничения касаются исключительно операций по выходу. Мы спросили и о волонтерах тоже.

Я начну с волонтёров. НБУ говорит: мы ограничиваем только перевод с карты на карту и на выход. Так что если ты волонтер и собираешь средства, например, на покупку пикапа, то на выход практически ничего не переводишь. Наиболее распространенная схема: снимают гривну, покупают валюту, везут в кармане до 10 тысяч евро за границу, покупают машину, на лафете везут в Украину, растаможивают и т. д. Здесь нет угрозы. Или человек собирает на какие-то вещи, какой-то такмед или что-то, платит — не перечисляет, а платит за покупку.

Так что даже если этого недостаточно, вы идете в банк и объясняете заранее, чем планируете заниматься.

— (Д.Б.) Хорошо, такая же схема и для зарабатывающих более 100 тысяч.

— (А.К.) Эти люди должны сказать банку: помните, я вам говорил, что у меня доходы нормальные, когда декларировался, открывая карточку. Так вот, я вам напоминаю, что они у меня большие, и я буду перечислять жене больше 100 тысяч в месяц. Поэтому, пожалуйста, не блокируйте меня. И банк должен не блокировать.

— (Д.Б.) Хорошо, посмотрим, что введет наш банк в конце концов.

— (А.К.) Это очень важно, и это, по моему мнению, впервые, когда ограничения касаются обычных людей.

— (Д.Б.) Хорошо, резюмируем. Конфискованные российские активы — Украина может претендовать где-то на 5 миллиардов в год, и это уже очень хороший шаг вперед.

Заголовки новостей будут продолжать говорить, что "Курс доллара побил очередной рекорд", но это не так. То есть где-то около 40 гривен в ту или другую сторону будет колебаться, я надеюсь, до конца года. Ну, может быть, до осени точно.

И что-то готовит Нацбанк по ограничениям на карточных счетах, но это касается только мошенников. Если вы, скажем, нормальный человек, вы можете пойти в банк и решить свои вопросы.