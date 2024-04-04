Запрет рекламы, упоминаний военных и не только: что в Раде хотят сделать с игорным бизнесом

Требования существенно усилят

После заявления президента Владимира Зеленского о необходимости урегулировать игорный бизнес в Украине, в Комитете Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработали законопроект об усилении контроля. Его должны одобрить на заседании 4 апреля.

Законопроект об усилении контроля за игорным бизнесом предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), запрет рекламы и доступа военных к азартным играм. Об этом сообщает нардеп, первый заместитель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

В законе запретят рекламировать азартные игры на большинстве платформ

Депутаты предлагают ужесточить требования по рекламе. Ее можно будет размещать исключительно на страницах и веб-сайтах специализированных изданий, посвященных азартным играм.

В новом законопроекте хотят запретить рекламировать онлайн-казино и подобные игры на деньги на следующих платформах:

печатные и Интернет-медиа, другие СМИ;

средства внутренней (открытки, плакаты, наклейки) и наружной (билборды, баннеры, витрины магазинов) рекламы;

на интернет-платформах общего доступа к информации;

в соцсетях, мессенджерах, по электронной почте.

Запрещается размещение или упоминание торговых марок онлайн-казино. Под запрет также попадут предложения участвовать в азартных играх с прямым или косвенным возмещением.

В рекламе онлайн-казино запретят упоминать военнослужащих, медиков и волонтеров. Фотомодели, участвующие в создании роликов, должны быть старше 21 года. Им запрещено имитировать вид военных, волонтеров, медиков. Запрещается участие в рекламе публичных лиц в рекламе азартных игр, использование военной тематики.

Спонсорами не могут быть предприятия, имеющие лицензию на осуществление деятельности в сфере организации и проведении азартных игр. Это главная норма, которой обходили запрет, отмечает депутат. Те организации, которые нарушат требования нового закона, будут лишены лицензии.

Военным запретят доступ к онлайн-казино

Военнослужащих ВСУ внесут в Реестр лиц, которым ограничат доступ к азартным играм. Порядок будет установлен Кабинетом Министров.

Блокировка сайтов

Лица, предоставляющие услуги в сфере азартных игр без лицензии через вебсайты или мобильные приложения, должны ограничить доступ к своим программам на территории Украины сроком до трех рабочих дней с момента получения требования от Уполномоченного органа. Поставщик услуг хостинга должен ограничить доступ к онлайн-казино. Если требование не будет выполнено, Уполномоченный орган имеет право обратиться к правоохранителям.

Банки могут отказывать в проведении транзакций на счета организаций, действующих без лицензии. Новый закон обяжет их применять риск-ориентированный подход и индикаторы подозрительности финансовых операций.

Напомним, украинцы направили президенту на рассмотрение петицию об ограничении работы онлайн-казино. Требуемые 25 тысяч подписей были собраны менее чем за сутки. Одной из проблем, беспокоящей украинское общество, является зависимость многих военных от азартных игр.

Зеленский согласился с необходимостью регулирования игорного бизнеса. Он дал соответствующие поручения СБУ, Госспецсвязи, СНБО и Минцифри.

Ранее "Телеграф" сообщал, что слухи об "эпидемии" азартных игр дошли до Запада. Эту тему осветили иностранные издания.