Курс доллара – гривна девальвирует быстрее? Банкир отметил одну деталь

Каким будет курс до конца мая

В июне курс американской валюты в Украине по мнению экспертов будет колебаться в коридоре 39,5-40 грн за доллар. Однако с этим мнением согласны не все, в некоторых банках считают, что этот коридор установится еще до конца мая.

Такое мнение "Телеграфу" высказал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его мнению некоторые будущие действия НБУ могут спровоцировать рост спроса на доллар.

Речь идет о возможной отмене ограничений для бизнеса на вывод средств за границу, который гипотетически и может вызвать рост спроса на валюту. В то же время НБУ предусмотрел $5,5 млрд на эти нужды, которые могут быть направлены на валютные интервенции, чтобы уравновесить спрос и предложение, добавляет эксперт.

Другие экономические факторы, влияющие на валютный рынок, не изменились:

объем получаемой макрофинансовой помощи (по итогу 2024 года Украина может получить весь предусмотренный в госбюджете объем финпомощи);

постепенное развитие экономики;

развитие экспорта, которое, по утверждению чиновников, сравнялось с "довоенными" показателями (именно экспортная выручка лежит в основе международных валютных резервов страны).

Вместе с тем банкир обращает внимание на тот факт, что курс доллара по итогам месяца будет варьироваться в пределах 39,5-40 грн, а девальвация максимально может составить до 1,2%, что незначительно, но чуть ниже показателей апреля. При таком сценарии за 5 месяцев года гривна может потерять до 5% из запланированных на конец года 7% своей стоимости – с 38 грн в янврае до 40,7 грн. в декабре 2024-го.

В то же время эксперт предполагает, что официальный курс, установленный на понедельник, 3 июня будет в пределах 39,5-39,7 грн/$, что также свидетельствует о снижении девальвационных процессов. В обменных пунктах часты колебания до 50 копеек на одном долларе, а разница между куплей-продажей американской валюты в обменных пунктах будет колебаться от 60 копеек до 1 гривны.

"Итак, валютный рынок будет жить согласно устоявшимся правилам: любые валютные изменения не будут представлять угрозу стабильности рынка, в то время как активно будет реализовываться новый этап валютной либерализации, шаг за шагом приближающийся к "свободному" рынку", — резюмирует Тарас Лесовой.

Тем временем конец мая столичные обменники встречают ростом курса доллара. В обменных пунктах и на черном рынке американская валюта перевалила за 40 гривен.