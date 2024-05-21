Уже передумала? Германия изменила свою позицию по использованию российских замороженных активов

Страны G-7 заморозили более 280 миллиардов долларов активов РФ

План США по использованию замороженных российских активов согласна поддержать Германия. Речь идет о предоставлении помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что согласие Германии по этому вопросу может стать решающим шагом.

Он должен приблизить Вашингтон и его союзников к получению нового пакета помощи Киеву. А также обеспечить участие США вне зависимости от результатов выборов в ноябре.

По словам официальных лиц США и ЕС, это предложение Вашингтона набирает обороты. Ожидается, что оно будет доминировать в переговорах между министрами финансов и руководителями центральных банков стран Большой семерки (G-7), которые собираются в Стрезе, Италия, на ежегодную встречу.

В то же время, немецкая сторона не ожидает никакого окончательного соглашения до встречи лидеров G-7 13-15 июня, а также ее реализации до следующего года.

Отметим, что страны G-7 заморозили более 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка в ответ на вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал, что Госдеп США намерен воспользоваться правом конфисковать российские активы.