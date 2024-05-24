Доллар перевалил за 40: курс валют в киевских обменниках

Украинская гривна постепенно обесценивается

На денежном рынке наблюдаются значимые колебания. Курс доллара поднялся выше отметки 40 гривен. За сутки американская валюта набрала более 10 копеек.

Евро как другая европейская валюта медленно дорожает. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 24 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,92 грн

Евро (EUR): 43,31 грн

Злотый (PLN): 10,15 грн

Канадский доллар (CAD): 29,20 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,72 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,20 грн

Евро (EUR): 43,65 грн

Злотый (PLN): 10,12 грн

Канадский доллар (CAD): 29,26 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,92 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.

Покупка: 40,15 грн

Продажа: 40,25 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара до конца мая. По мнению банкира, некоторые предстоящие действия НБУ могут спровоцировать рост спроса на американскую валюту.