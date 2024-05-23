"Мы открыты для этого": Германия готова передать Украине доходы от замороженных активов РФ

Берлин поддерживает идею передачи только доходов от российских ценных бумаг, но не самих активов

Германия готова к передаче доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Все, что для этого нужно – юридический механизм, позволяющий осуществить такую передачу.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве финансов Германии. Чиновник подтвердил, что немецкое правительство готово передавать Украине доходы от активов российского террористического режима.

"Если будет существовать юридически возможный механизм, который позволит нам еще лучше распоряжаться в будущем этими финансовыми потоками от замороженных активов, то мы точно открыты", — сказал он.

Однако Германия все еще не готова конфисковать сами активы. Вместо этого Берлин поддерживает идею передачи только доходов – в немецком Минфине считают, что такой подход позволит и помочь Украине и оставить неприкосновенными суверенные российские активы.

Напомним, что в конце апреля Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов России. Речь идет о 300 млрд долларов. Однако в Европе не поддержали это решение, а позже вообще предложили вернуть деньги России. Но при условии, что она не будет претендовать на украинские территории. На Западе боятся распоряжаться деньгами России, поскольку опасаются возмездия Путина.

А 8 мая 27 послов стран-членов Евросоюза приняли решение о том, что Украине будут направлены проценты от замороженных российских активов. Окончательное решение по этому вопросу примет Совет Европейского Союза.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что окончательное решение по конфискации российских активов планируют объявить на саммите G7. Он состоится в начале июня.

В Украине, тем временем, считают, что доходы от замороженных активов российских террористов в размере в три миллиарда евро в год, которые Европейский Союз планирует передавать Украине – это "почти ничто" в масштабах войны. Для победы Украине необходимо финансирование на сотни миллиардов.