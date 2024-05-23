Укр

"Мы открыты для этого": Германия готова передать Украине доходы от замороженных активов РФ

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
Немецкое правительство готово предоставлять Украине деньги из активов РФ Новость обновлена 23 мая 2024, 03:55
Немецкое правительство готово предоставлять Украине деньги из активов РФ. Фото a-tv.md

Берлин поддерживает идею передачи только доходов от российских ценных бумаг, но не самих активов

Германия готова к передаче доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Все, что для этого нужно – юридический механизм, позволяющий осуществить такую передачу.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве финансов Германии. Чиновник подтвердил, что немецкое правительство готово передавать Украине доходы от активов российского террористического режима.

"Если будет существовать юридически возможный механизм, который позволит нам еще лучше распоряжаться в будущем этими финансовыми потоками от замороженных активов, то мы точно открыты", — сказал он.

Однако Германия все еще не готова конфисковать сами активы. Вместо этого Берлин поддерживает идею передачи только доходов – в немецком Минфине считают, что такой подход позволит и помочь Украине и оставить неприкосновенными суверенные российские активы.

Напомним, что в конце апреля Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов России. Речь идет о 300 млрд долларов. Однако в Европе не поддержали это решение, а позже вообще предложили вернуть деньги России. Но при условии, что она не будет претендовать на украинские территории. На Западе боятся распоряжаться деньгами России, поскольку опасаются возмездия Путина.

А 8 мая 27 послов стран-членов Евросоюза приняли решение о том, что Украине будут направлены проценты от замороженных российских активов. Окончательное решение по этому вопросу примет Совет Европейского Союза.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что окончательное решение по конфискации российских активов планируют объявить на саммите G7. Он состоится в начале июня.

В Украине, тем временем, считают, что доходы от замороженных активов российских террористов в размере в три миллиарда евро в год, которые Европейский Союз планирует передавать Украине – это "почти ничто" в масштабах войны. Для победы Украине необходимо финансирование на сотни миллиардов.

Теги:
#Украина #Германия #Активы