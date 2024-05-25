Кредит Украине за счет замороженных активов РФ: министры финансов G7 приняли важное решение

Многие детали кредита еще не согласованы

Идею предоставления Украине кредита, за счет прибыли от замороженных российских активов, поддержали министры финансов G7. Это необходимо для обеспечения финансирования Киева после 2024 года.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что министры обсуждали предложение, выдвинутое в США накануне встречи в итальянском городе Стреза.

Оно основывалось на выдаче Украине кредита в размере около 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от активов российского центрального банка на сумму около 190 млрд евро.

Министры "достигли прогресса" в проработке вариантов "вывода" доходов, согласно проекту коммюнике. По их словам, лидерам G7 будут представлены варианты того, как выстроить кредит на саммите в июне.

Министры "Большой семерки" также пообещали продолжать давить на Китай, чтобы тот сократил промышленные субсидии. Так как, по их мнению, они вытесняют западных конкурентов из бизнеса.

Страны G7 стремятся обеспечить финансирование Киева на перспективу и после 2024 года, когда с обеих сторон Атлантики состоятся решающие выборы.

Даже несмотря на это положительное решение, многие детали кредита еще не согласованы, в частности, сумма, кто ее выдаст и как она будет гарантирована в случае дефолта Украины или если доходы не будут материализированы.

Один из чиновников подчеркнул, что европейцы особенно озабочены "справедливым распределением рисков". Они боятся, что Европа возьмет на себя основное бремя финансовых и юридических рисков и ответных действий со стороны России, поскольку большинство активов находится на континенте.

Напомним, что в ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных российских активов. В 2024 году эта сумма может составить до 3 миллиардов евро, из которых 90% будут использованы для закупки вооружения для Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Госдеп США намерен воспользоваться правом конфисковать российские активы.