Государство предотвращает мошенничество: кому из пенсионеров могут заблокировать карты для выплат

Есть одна причина, почему начисления могут отменить

Украина продолжает осуществлять выплаты для своих пенсионеров, но при некоторых обстоятельствах на банковскую карту может больше не поступать выплата. Это касается пенсионеров, которые стали на учет как ВПЛ до 24.02.2022 года.

Как говорится в Министерстве социальной политики, если пожилой человек, получивший статус ВПЛ до начала войны и не использовал свои сбережения в течение 6 месяцев, на его банковский счет остановится поступление пенсии. Это делается с целью предотвращения мошенничества.

В таком случае, когда пенсионер, проживающий на ВОТ, не делает каких-либо операций по карте, государству трудно оперативно выяснять информацию о том, не утратил ли владелец карты к ней доступ или является ли владелец живым. Поэтому происходит замораживание счета, чтобы снизить риск мошеннического вмешательства.

Полная сумма пенсии, которая не поступала на счет, останется на время в ПФУ, пока не выяснятся обстоятельства.

Поэтому, как объясняют на сайте, для возврата средств пенсионеру необходимо обратиться в ответственные органы.

"Как только человек выходит на связь и подтверждает свое лицо, начисленные выплаты перечисляются такому лицу на его счет", — говорят в Минсоцполитики

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию до конца марта, чтобы в апреле не остаться без денег.