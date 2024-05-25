Украинцам ограничат переводы между картами: кто первым столкнется с проблемой

Все что нужно знать о новой идее Национального банка

В Украине уже в ближайшее время могут ограничить карточные переводы между физлицами. Проект такого решения готовит Нацбанк. Речь идет о прямых переводах между клиентами с карты на карту.

Планируется, что лимиты по исходящим переводам ограничат 100 000 гривен и 30 операциями в месяц для каждого счета.

Регулятор объясняет идею борьбой с теневыми переводами. К примеру, такой схемой пользуются злоумышленники, чтобы "спрятать" сборы нелегального игорного бизнеса или продажи "серого" табака. Или "прячутся" от НДС, зарплатных налогов и т. д.

Аферисты используют карточки рядовых граждан — пенсионеров или студентов, — через которые ежедневно прокачивают миллионы гривен.

Как это может повлиять на обычных украинцев, разбирался "Бизнес-Телеграф".

Схема с "дропами" и "мулами"

Как заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, в последнее время наблюдается широкое распространение "опасной тенденции": банковские счета физлиц массово используют как "транзитные" — для перевода и отмывания незаконных средств.

"Речь идет о десятках тысяч счетов, которые могут использоваться в целях маскировки незаконной деятельности под обычные операции физических лиц… Вроде бы ничего криминального и противозаконного, на первый взгляд. Людям предлагают легкую работу, связанную с переводом платежей. Все, что нужно, — это открыть новый банковский счет или передать свой старый в пользование третьим лицам вместе с реквизитами и доступом к интернет-банкингу. За это предлагают разовое вознаграждение или процент от суммы проведенных платежей", — написал Олейник в колонке на "Экономической правде".

Схема с использованием так называемых "дропов" или "мулов" вышла на первое место по популярности в 2024 году. При надзоре за банками и небанковскими платежными учреждениями НБУ обнаружил аномальное поведение определенного количества пользователей по операциям перевода средств между физическими лицами с использованием переводов между картами.

В прошлом году объемы переводов выросли с 210 млрд до 247 млрд гривен. Только за полгода — с июня 2023-го по январь 2024 года НБУ получил от Комиссии по регулированию азартных игр, СБУ и Киберполиции данные о более чем 1 500 картах, обнаруженных на сайтах нелегальных казино, системах обмена криптоактивов, продаже подакцизных товаров и т. д.

О "дропах" и что с ними делать "Бизнес-Телеграфу" еще в прошлом году рассказывал в большом интервью глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. "Пенсионеры, студенты и другие дают свои карточки, через которые мошенники собирают деньги за наркотики, за сигареты, за водку", — рассказывал Гетманцев. И анонсировал: "дропов" будут убирать.

Свои лимиты

И вот теперь час расплаты, похоже, настал. Нацбанк анонсировал, что уже готовит проект решения по ограничению карточных переводов между физлицами. Внедрить его могут уже в течение месяца.

Планируется, что лимиты по исходящим переводам ограничат 100 000 гривен и 30 операциями в месяц для каждого счета.

То есть решили не заморачиваться с анализом транзакций по карточкам — подозрительные ли они, "тянет" ли человек на статус дропера либо мула. А просто установить планку для всех.

Как отметил Дмитрий Олейник, в НБУ рассчитали, что 95% клиентов банков этих ограничений "даже не заметят".

Но так ли это на самом деле?

Сами банки проблему лимитов в 100 000 комментируют крайне неохотно. В Приватбанке на вопрос "Бизнес-Телеграфа", какое количество клиентов может "заметить" лимиты, ответили, что "будут готовы прокомментировать уже принятое решение".

В государственном Укргазбанке вопрос "Бизнес-Телеграфа" вообще проигнорировали. Несколько коммерческих банков обещали все объяснить, но потом передумали.

Некоторые банки уже сами начинают вводить лимиты, даже не дожидаясь решения Нацбанка. Аlllians банк 23 мая сообщил, что вводит лимиты на карточные переводы.

Сенс банк с 1 июня вводит лимиты на зачисление переводов на карты: 30 переводов в день, 100 в неделю и 200 в месяц. Максимальная сумма в месяц – миллион гривен.

И судя по такой активности банков, можно ожидать решения НБУ уже скоро. Что делать? Поинтересоваться в своем банке, установлены ли уже новые лимиты на операции.